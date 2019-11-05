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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler
05 Kasım 2019 - 17:30,

VAR'da devrim gibi karar kapıda! İtiraz hakkı...

Premier Lig yönetimi, VAR'da devrim niteliğinde bir karar için kollarını sıvadı.

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İngiltere Premier Lig'de son haftalarda ciddi şekilde tartışılan VAR ile ilgili çarpıcı bir değişiklik önerisi gündeme geldi.

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Ada basını, geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un gündeme getirdiği 'teknik direktöre itiraz hakkı' konusunun görüşülmesi için kritik bir toplantı yapılacağını yazdı.

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Premier Lig yönetimi, kulüplerle masaya oturarak, teknik direktölerin maç içerisinde belirli sayıda pozisyona itiraz etme hakkına sahip olmasını tartışacak.

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Önerinin hayata geçmesi durumunda futbolda ve VAR'da devrim niteliğinde bir değişiklik yaşanacak.

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Teknik direktörler, maç esnasında orta hakemin belirli sayıda kararına itiraz edebilecek ve pozisyonun VAR'da incelenmesini talep edebilecek.

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Bu uygulama mevcut voleybol ve tenis maçlarında kullanılıyor.

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Voleybol maçlarında antrenörler, tartışmalı gördükleri karara ilişkin itiraz edebiliyorlar.

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Tenis ise bireysel bir spor olduğu için antrenörler değil, sporcuların kendileri itiraz ediyor.

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Oyuncunun itirazının ardından ilgili pozisyon teknolojik olarak inceleniyor.

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IFAB, 2017 yılında yaptığı açıklamayla antrenörlere itiraz hakkı verilmeyeceğini ifade etmişti.

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IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud'un açıklamaları şu şekilde:

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"Tamamen yeni bir şey deniyoruz. Bu nedenle hiçbir hakem hata yapmak istemiyor ve VAR'a daha çok başvuruluyor."

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"VAR'ın ne zaman olaya müdahale edeceğinin bilinmemesi uygulamanın yapıldığı bütün ülkelerde karşılaşılan bir sorun."

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"Ayrıca düdüklerde, kararlarda uluslararası bir standart oluşmalı. Bunu da ancak eğitim ve deneyimle sağlayabiliriz."

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Bu konuyu daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme getirmişti.

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Ali Koç'un sözleri şu şekildeydi;

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"Teniste var, voleybolda var, basketbolda var. Belki de İFAB bunu getirecektir."

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"Her takımın her devre 2 kere itiraz hakkı olmalı. Bazı pozisyonlar var, anlaşılır gibi değil."

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İngiltere'nin eski hakem şefi ve aynı zamanda 100 yılın en iyi hakemleri listesinde olan Keıth Hackett, bu sistemi ve hakemlerin VAR ekranına bakmasını şiddetle savunuyor.

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Hackett, mevcut hakem şefi Mike Riley'in kovulması gerektiğini söyledi.

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"Mike Riley'yi kovun. var doğru çalışmıyor, dünya bize gülüyor. Hakemler heykel gibi var kararını bekliyor. Gidip ekrandan izlemeleri lazım."

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Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling'i izliyoruz...

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