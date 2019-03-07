Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Üzücü haberin ardından Sneijder: Batırdım! Birden fazla kez batırdım
Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder ile fotomodel ve televizyon sunucusu eşi Yolanthe Cabau'nun boşanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Sneijder çiftinin menajeri, ülkenin en çok izlenen magazin programlarından RTL Boulevard'a bu gelişmeyi doğrulmıştı.
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Menajerleri, 8 yıldır evli olan çiftin ayrılma nedenine ilişkin bilgi vermedi. Sneijder çiftinin, bir süre medyadan uzak durmak istedikleri ve özel yaşamlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundukları belirtildi.
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Bu gelişme üzerine Sneijder Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı.
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Yıldız futbolcu, iddiaların ardından sosyal medya hesabından eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava'nın fotoğrafını paylaştı.
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Ancak fotoğrafın altına düşülen notta "Batırdım! Birden fazla kez batırdım. Gizliliğe saygı için söylüyorum. Henüz ayrılmadık" ifadeleri yer aldı.
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YOLANTHE 3 KEZ HOLLANDA'NIN EN SEKSİ KADINI SEÇİLDİUzun süre fotomodellik, dizi oyunculuğu ve televizyon sunuculuğu yapan Yolanthe Cabau van Kasbergen, bir erkek dergisi tarafından 3 kez, "Hollanda'nın en seksi kadını" seçildi.
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Çift 2009 yılında bir otoparkta öpüşme görüntülerinin medyaya yansımasının ardından birlikteliklerini açıklamış ve 2010 yılında da evlenmişti.
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Sneijder çiftinin bu evlilikten Xess Xava adında bir erkek çocuğu oldu. Sneijder'in ilk evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.
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İkili Galatasaray taraftarınca da çok sevilmişti.
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Sarı kırmızılı taraftarlar da ayrılık haberlerinin çıkmasıyla iki ismin Instagram hesaplarına yorumlar bırakıyor...
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Wesley Sneijder bir dönem Real Madrid forması da giymişti. Hollandalı futbolcunun İspanyol ekibindeki yıllarından kesitler... (VİDEO)