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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26 Şubat 2019 - 23:29,

Ünlü oyuncu tribünde! Bakın kimin kardeşi çıktı...

Trabzonspor'un, Ümraniyespor'a elenerek kupaya veda ettiği maçta, Başakşehir tribünlerinde sürpriz bir seyirci vardı...

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İşte detaylar...

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

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Trabzon'da oynanan ilk maç 0-0 eşitlikle sona ererken, tur atlayan takımı İstanbul'daki maç belirledi. 

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Karşılaşma öncesinde dostluk rüzgarları esti. İki takım teknik direktörleri yan yana gelip birbirlerine başarı diledi. 

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Trabzonspor'da, maç öncesi yapılan seremonide futbolcular, bu sezon olduğu gibi İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağına doğru döndü.

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Mücadeleye iyi başlayan bordo-mavili ekip, ilk golü bulan taraf oldu. 

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Müsabakanın ikinci yarısında rüzgar tersine döndü ve Ümraniyespor, skoru eşitledi.

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İstanbul ekibi, Kamil Ahmet'in müdahalesi sonrasında penaltı bekledi. VAR'a giden hakem Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi ve Ümraniye öne geçti.

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Trabzonspor'da teknik heyet, hakemin penaltı kararını yoğun bir şekilde itiraz etti.

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Ataklarını sıklaştıran Karadeniz temsilcisi, Abdülkadir Parmak'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından, penaltı kazansa da VAR'a giden Ulusoy kararını iptal etti. 

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Uzatma dakikalarında bir gol daha bulan Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'u da kupanın dışına iterek mucizeyi sürdürdü. 

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Öte yandan Başakşehir tribünlerinde sürpriz bir izleyici vardı.

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Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal, karşılaşmayı tribünden takip etti. 

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Ünlü oyuncunun, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın yardımcılarından Ümit İnal'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

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Maç sonrasında Ümraniyesporlu futbolcular büyük sevinç yaşarken, Trabzonsporlu taraftarların olduğu bölümde kargaşa yaşandı.

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Polis ekiplerinin bazı taraftarlara müdahale ettiği görüldü.

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İşte o görüntüler...

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