Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ünlü futbolcunun eşinden skandal görüntü! Trafikte...
Dünyada en çok can alan olaylardan biri trafik kazaları. Alkol etkisi, yorgunluk, aşırı hız ve benzeri gibi etmenlerin yanı sıra bir anlık dikkatsizlik bile ölümcül kazalara yol açabiliyor.
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Bunun yanı sıra trafikte cep telefonu kullanmak gibi dikkat dağıtıcı araçlar da hem sürücünün hem de çevresindekilerin hayatını riske atıyor.
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Son görülen olay ise epey sıradışı. Bu görüntü hem de dünyanın tanıdığı bir futbolcunun eşinden geldi.
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İngiltere Premier Lig'in en tanınır oyuncularından Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez, İngiltere'de ayaklarını kokpite uzatarak araba sürdü.
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130 bin pound değerindeki Mercedes G-Wagon marka aracıyla skandala imza atan eski modelin videosu bir anda infial yarattı.
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Olaya tanık olan sürücüler ise bu duruma isyan etti. Daily Mail'e konuşan ve ismini vermeyen bir sürücü, "Trafikte birini öldürebilirdi. Çok tehlikeli bir hareket yaptı. Bu kesinlikle ortaya çıkarılmalı" diye konuştu.
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İsyanına devam eden sürücü, "Bu hayatta her şeyi yapabileceğini zannediyor. Trafikteki herkesin hayatını riske attı" ifadelerini kullandı.
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2018 yaz ayında Leicester City'den Manchester City'ye yaklaşık 68 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan Riyad Mahrez, son olarak Cezayir Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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Bayan Mahrez, farklı Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor...