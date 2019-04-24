ÃœnlÃ¼ Ã§iftten beklenmedik karar! Åžimdi de...

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜnlü çiftten beklenmedik karar! Åžimdi de...
GeriFutbol Ünlü çiftten beklenmedik karar! Åžimdi de...
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Galeri :

Futbol
Takvim
24 Nisan 2019 - 08:15,

Ünlü çiftten beklenmedik karar! Åžimdi de...

Bir dÃ¶nem TÃ¼rkiye'deki baÅŸarÄ±lÄ± futbol kariyerleriyle adlarÄ±ndan sÃ¶z ettiren Dusko Tosic ile Wesley Sneijder, Ã§alkantÄ±lÄ± Ã¶zel hayatlarÄ±yla gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmez oldu.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1/15

Hollanda basÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸimiz ay Galatasaray'Ä±n eski yÄ±ldÄ±zÄ± Wesley Sneijder ile eÅŸi Yolanthe Cabau cephesinde ayrÄ±lÄ±k Ã§anlarÄ± Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

2/15

Ä°kilinin 9 yÄ±llÄ±k evliliÄŸini bitirecekleri iddiasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Sneijder'in Yolanthe'ye boÅŸanÄ±rken 19 milyon euro yaklaÅŸÄ±k 124 milyon 233 bin lira tazminat Ã¶deyeceÄŸi haberi de gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

3/15

Sneijder'in gÃ¼zel modele ÅŸiddet uygulayÄ±p aldattÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± ise aÄŸÄ±zlarÄ± aÃ§Ä±kta bÄ±raktÄ±.Â

4/15Ã–KÃœZ Ã–LDÃœ, ORTAKLIK BÄ°TTÄ°

Ã–KÃœZ Ã–LDÃœ, ORTAKLIK BÄ°TTÄ°!

Åžimdi de Ã§iftin, iki yÄ±l Ã¶nce Ä°biza'da aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Xaxa adlÄ± lÃ¼ks restoranÄ± sattÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

5/15

ÃœnlÃ¼ futbolcunun iÅŸletmesini eÅŸinin Ã¼stlendiÄŸi ve 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Xess Xaxa'nÄ±n adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan mekanÄ± satmasÄ± ise Hollanda basÄ±nÄ±na gÃ¶re ikilinin iÅŸ ve Ã¶zel hayattaki tÃ¼m baÄŸlarÄ±nÄ± tamamen kopardÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ± gibiydiâ€¦

6/15

ÃœnlÃ¼ futbolcu, restoranÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda eÅŸine destek vermek iÃ§in o dÃ¶nem garsonluk bile yapmÄ±ÅŸtÄ±.

7/15

Ã‡iftin restoranÄ± satmasÄ± "AÅŸk bitti yapÄ± paydos" yorumu yaptÄ±rdÄ±.Â

8/15SUSKUN YENGE

SUSKUN YENGE

Yolanthe Cabau, ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme geldiÄŸi ilk gÃ¼nden itibaren haberlere sessiz kalmayÄ± tercih etti.

9/15

EÅŸiyle sosyal medyada paylaÅŸÄ±m yapmaktan kaÃ§Ä±nan gÃ¼zel model, yalnÄ±zca oÄŸlu Xaxa ile karelerini paylaÅŸarak "HayatÄ±mda sadece oÄŸlum var" mesajÄ± verdi.

10/15

Hollanda basÄ±nÄ±na gÃ¶re; ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n temel sebeplerinin baÅŸÄ±nda ÅŸiddet vardÄ±.

11/15

Sneijder'in ihaneti ise bir kez daha vurgulandÄ±.

12/15

AyrÄ±ca Ã§iftin sÃ¼rekli gÃ¼ndemde olduklarÄ± iÃ§in yÄ±prandÄ±klarÄ± ve Sneijder'in transferleri yÃ¼zÃ¼nden sÃ¼rekli Ã¼lke deÄŸiÅŸtirip yeni dÃ¼zen kurmalarÄ±nÄ±n da ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± tetiklediÄŸi yazÄ±ldÄ±.

13/15

Hatta Yolanthe Cabau'nun Katar'Ä±n iklimini beÄŸenmediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

14/15

Katar ekibi Al-Gharafa SC'de forma giyen yÄ±ldÄ±z futbolcunun, Yolanthe Cabau'ya boÅŸanÄ±rken 19 milyon euro yani yaklaÅŸÄ±k 116 milyon lira Ã¶deyeceÄŸi sÃ¶yleniyor.

15/15

Misli.com'a Ã¼ye ol, ilk kupon ÅŸirketten! Kampanya detaylarÄ± iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

Ä°lginizi Çekebilir

SÄ±radaki Galeri

ÃœnlÃ¼ Ã§iftten beklenmedik karar! Åžimdi de...

Son yÄ±llarÄ±n en iyi 100 kulÃ¼bÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±! Tek TÃ¼rk takÄ±mÄ±...

Yok artÄ±k Obradovic!.. 7'de 0 oldu...

Hakim Ziyech bombasÄ±! AdÄ± FenerbahÃ§e ile anÄ±lÄ±yordu...