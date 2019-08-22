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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22 Ağustos 2019 - 12:02,

UEFA açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark...

UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi. Bu sezon Avrupa'dan uzak kalan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan tek ekip olan Galatasaray'a tarihi bir fark attı.

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İşte UEFA kulüpler sıralaması ve Türk kulüplerinin sıralamadaki yeri şöyle:

21. REAL MADRID | 146.000

1. REAL MADRID | 146.000

3

2. BARCELONA | 138.000

43. BAYERN MÜNİH | 128.000

3. BAYERN MÜNİH | 128.000

54. ATLETICO MADRİD | 127.000

4. ATLETICO MADRİD | 127.000

65. JUVENTUS | 124.000

5. JUVENTUS | 124.000

76. MANCHESTER CITY | 106.000

6. MANCHESTER CITY | 106.000

87. SEVILLA | 104.000

7. SEVILLA | 104.000

98. PARIS SAINT-GERMAIN | 103.000

8. PARIS SAINT-GERMAIN | 103.000

109. ARSENAL | 101.000

9. ARSENAL | 101.000

1110. PORTO | 93.000

10. PORTO | 93.000

1211. LIVERPOOL | 91.000

11. LIVERPOOL | 91.000

1312. CHELSEA | 87.000

12. CHELSEA | 87.000

1413. BORUSSIA DORTMUND | 85.000

13. BORUSSIA DORTMUND | 85.000

1514. AS ROMA | 81.000

14. AS ROMA | 81.000

1615. NAPOLI | 80.000

15. NAPOLI | 80.000

1725. BEŞİKTAŞ | 62.000

25. BEŞİKTAŞ | 62.000

1845. FENERBAHÇE | 31.500

45. FENERBAHÇE | 31.500

1968. GALATASARAY | 22.500

68. GALATASARAY | 22.500

20118. BAŞAKŞEHİR | 10.500

118. BAŞAKŞEHİR | 10.500

21142. TRABZONSPOR | 8.000

142. TRABZONSPOR | 8.000

22

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