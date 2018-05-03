Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Üç büyüklerin gündeminde kimler var? Transfer dedikoduları....
Avrupa'nın büyük liglerinde İtalya haricinde şampiyonlar belli oldu. Türkiye'de ise hala yarış devam ediyor. Ligin bitiminin yaklaşmasıyla transfer kulislerinde hareketlilik artıyor. Muhabirlerimizin aldığı duyumlara dayanarak Süper Lig'in 3 büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği oyuncuları paylaşıyoruz...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Üç büyük kulübün listesinde şu oyuncuların adları zikrediliyor...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın listesi
Mario Gomez
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Demba Ba (Göztepe)
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Muhammet Himmet Ertürk (Gaziantep FK)
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Harun Tekin (Bursaspor)
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Javier Hernandez (West Ham United)
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'ın gündemindekiler...
Trezeguet (Kasımpaşa)
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Barış Alıcı (Altınordu)
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Yuto Nagatomo - Inter
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Jason Denayer - Manchester City
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Zeki Çelik - İstanbulspor
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Emre Akbaba - Alanyaspor
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'de ise seçim dolayısıyla birinci gündem transfer değil. Öte yandan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un gündeminde şu isimlerin olduğu belirtiliyor...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Aziz Yıldrıım'ın Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç ile anlaştığı ifade ediliyor.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Ali Koç'un listesinde Galatasaray'ın da ilgilendiği Barış Alıcı var...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Koç'un listesinde Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer de olduğu duyumları var...