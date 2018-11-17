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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Kaynak: Hürriyet Arşiv
17 Kasım 2018 - 10:58,

Türkiye'den sadece o stat var! Dünyanın en iyisi...

Dünyanın en iyi stadyumları arasına bir stadımız girdi.

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Açıklanan listedeki o stadyum ülkemizin gururu oldu...

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İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca, okuyucularına sunduğu oylamada dünyanın en iyi stadyumunu seçti... İşte Marca'nın belirlediği en iyi statlar ve Türkiye'den o mabetlerin arasınma giren o stat.

3/47

AZADI STADIUM (IRAN)

4/47

IBROX (GLASGOW RANGERS)

5/47

BORAD EL ARAB (AL AHLY)

6/47

LUZHNIKI (CSKA MOSKOVA)

7/47

MANE GARRINCHA (BREZİLYA)

8/47

MONUMENTAL (COLO COLO)

9/47

ESTADIO NACIONAL (PEKİN)

10/47

DONBASS ARENA (SHAKHTAR)

11/47

ESTADIO METROPOLITANO (KOLOMBİYA)

12/47

ESTADIO CENTENARIO (URUGUAY)

13/47

STAMFORD BRIDGE (CHELSEA)

14/47

SAINT DENIS (FRANSA)

15/47

MOHAMED V (RAJA VE WYDAD CASABLANCA)

16/47

MILENYUM DE CARDIFF (GALLER)

17/47

DE LOS PRİNCİPES (PSG)

18/47

DRAGAO (PORTO)

19/47

JUVENTUS STADYUM (JUVENTUS)

20/47

EMIRATES (ARSENAL)

21/47

SOCCER CİTY (SUDAFRİCA)

22/47

CELTIC PARK (CELTIC)

23/47

ESTADIO DE LUIZ (BENFICA)

24/47

ESTADIO DE AFRICA (CRUZ AZUL)

25/47

JOHAN CRUYF STADYUM (AJAX)

26/47

MESTELLA (VALENCIA)

27/47

MONUMENTAL (RIVER PLATE)

28/47

MARACANA (BREZILYA)

29/47

VELEDEROME (MARSİLYA)

30/47

ALLIANZ PARK (PALMEİRAS)

31/47

SAN SIRO (INTER-MILAN)

32/47

OLD TRAFFORD (MANCHESTER UNITED)

33/47

ALLIANZ ARENA (BAYERN MÜNİH)

34/47

ANFIELD (LIVERPOOL)

35/47

WEMBLEY (İNGİLTERE)

36/47

SIGNAL IDUNA PARK (DORTMUND)

37/47

SAN MEMES (ATL. BILBAO)

38/47

NOU CAMP (BARCELONA)

39/47

METROPOLİTANO (ATLETİCO MADRİD)

40/47

SANTIAGO BARNEBEU (REAL MADRİD)

41/47

LA BAMBONERA (BOCA JUNIORS)

42/47

TÜRK TELEKOM (GALATASARAY) 

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Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı, Türkiye adına listeye girdi.

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Galatasaray tribünleri içerideki maçlarda tıklım tıklım doluyor.

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Stat o listeye girerek bir anlamda Türkiye adına gurur kaynağı oldu.

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"Galatasaray müthiş bir kulüp"

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer aldığı belirtilen John Guidetti, Galatasaray'ın kaliteli futbolculara sahip çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi.

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