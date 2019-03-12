Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fotoğraflar: Emre OKTAY - Adem KABAYEL - DHA - AA Spor - İHA
11 Mart 2019 - 23:00,
Türk Telekom Stadı'nda gecenin olayı! Fenerbahçe...
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta kapanış maçında, Antalyaspor'u 5 golle geçen Galatasaray'da, karşılaşmaya Muslera'nın harika performansı damga vururken, ezeli rakip Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı...
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İşte maçtan detaylar...
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Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta kapanış maçında Galatasaray, Antalyaspor'u farklı yendi.
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Aslan, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig’deki yenilmezliğini 11 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 7 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı.
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Galatasaray taraftarları, eski kaptanı ve teknik direktörleri Bülent Korkmaz’ı Antalyaspor maçı öncesinde tribüne çağırdı ve tezahüratlarda bulundu.
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Taraftarlar, Bülent Korkmaz’a ‘Büyük kaptan’ diye tezahüratlarda bulunarak tribüne çağırdı. Korkmaz da tribünlere el sallayarak karşılık verdi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçının 11’ine göre Antalyaspor karşılaşmasında 3 değişiklik yaptı.
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Fatih Terim, deplasmandaki BB Erzurumspor müsabakasında bulunan Semih Kaya, Selçuk İnan ve Kostas Mitroglou’yu yedek kulübesine aldı ve Emre Akbaba ile Mbaye Diagne’nin yanı sarı sarı kart cezası biten Mariano'ya görev verdi.
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Cezası nedeniyle protokol tribünde yer alamayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Antalyaspor maçını locadan takip etti.
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Mustafa Cengiz’in yanında Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı.
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Telekom'da ilk gol Feghouli'den
Galatasaray’da perdeyi açan Feghouli, attığı golle bu sezon 8. kez rakip fileleri havalandırdı.
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Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ise Antalyaspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 11’e çıkardı.
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Antalyaspor maçında ağları sarsarak skoru 3-0 yapan Ndiaye, bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.
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Diagne gol orucunu bozdu
Aslan'ın suskun golcüsü Mbaye Diagne, 30 gün sonra gol sevinci yaşadı. Diagne, sarı-kırmızılılardaki ikinci, toplamda da 22. golünü kaydederken; maçın skorunu da belirledi: 5-0.
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Türk Telekom'da 'Fenerbahçe' tezahüratı
Maç sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar "Kadıköy, Fener'e mezar olacak" tezahüratıyla ezeli rakiplerine deplasmanda oynanacak maç öncesi göndermede bulundu.
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Öte yandan maçta bir ara ortam gerildi. Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Hasan Şaş ile Antalyasporlu bir futbolcu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.