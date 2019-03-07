Türk kadın hakem Aylin Acur'un hedefi Bundesliga

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Almanya'nın başkenti Berlin'de erkeklerde amatör futbol liglerden Landesliga'da, kadınlarda da İkinci Lig’de görev yapan Türk kadın hakem Aylin Acur, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) maç yöneten ikinci kadın hakem olmak istiyor.
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Hakemliği 9 yıldan beri yürüten üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Acur, nasıl hakem olduğunu, hedeflerini ve kadınlara yönelik tavsiyelerini anlattı.
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Çocukluğunda erkeklerle aynı takımda futbol oynadığını, daha sonra sadece kız takımında forma giydiğini anımsatan Acur, kızlarla futbol oynamayı pek sevmediği için takımdan ayrıldığını kaydetti.
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Babasının bir arkadaşının tavsiyesiyle hakem olmaya karar verdiğini anlatan genç hakem, "Futbolu çocukluğumdan beri çok seviyorum. Kardeşimle okuldan sonra futbol oynuyorduk. Babamın arkadaşı 'seni hakem yapalım' dedi. Okuluna gittim, öğrendim. Maçları yönetmeye başladığımda hoşuma gitti." diye konuştu.
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Hakemlik zor değil Acur, hakemlik yapmanın zor olmadığını ifade ederek, "Kısa bir zamanda karar vermek gerekiyor. Doğru da olsa yanlış da olsa o kararın arkasında durmak çok önemli. Bunu 9 senedir yaptığım için bana artık zor gelmiyor." dedi.
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Ailesinin hakemlik konusunda kendisini her zaman teşvik ettiğini anlatan Acur, "Aslında ailemin sayesinde buraya kadar geldim. Babam hep destek oldu. Bazen uzak yerlere maç yönetmeye çağırıyorlardı ancak 18 yaşından küçük olduğum için arabayla gidemiyordum. Babamla 3 saatlik yolu birlikte gidiyorduk.
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Annemle birlikte hala arkamda duruyorlar. Her zaman maçlara geliyorlar ve bana güç veriyorlar." ifadelerini kullandı.
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Bundesliga tarihine geçmek istediğinin altını çizen Acur, "Hedefim Bundesliga’da maç yönetmek ve sonra FIFA hakemi olmak. En büyük idolüm Bibiana Steinhaus. Bundesliga'da ilk kadın hakem. İnşallah ikincisi ben olurum." diye konuştu.
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Hakemlik hayatta karar vermeyi kolaylaştırıyor Hakemliğin hayatta karar vermeyi kolaylaştırdığını ifade eden Acur, kızlara spor yapmalarını ve cesaretli olmalarını tavsiye ettiğini ve futbol oynayan kızlara hakem olmalarını da önerdiğini kaydetti. Hakemlik dışında üniversitede kamu yönetimi okuduğunu anlatan Acur, bir yıl sonra eğitimini de tamamlayacağını söyledi.
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Maç yönetirken ciddiyim Erkelerde maç yönettiğinde sıkıntı çekmediğini belirten genç hakem, "Soyunma odasına gittiğimde bana şaşkın bir şekilde 11 futbolcu bakıyor. Maç yönetirken ciddi olduğum için sahaya çıktığım zaman futbolcular da ciddileşiyorlar." dedi.
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Acur'un düdük çaldığı maçlarda yan hakemlik yapan Brian Coeli ve Bobi Milijkovic de 2 sezondan bu yana Aylin Acur ile maçları yönettiklerini belirterek, "Aylin'in geliştiğini görüyoruz. Çok öz güvenli. Sahada takdir ediliyor. İşini iyi yapıyor. Kadın olması fark etmiyor, erkek hakemler gibi kabul görüyor." değerlendirmesinde bulundu.
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İki yan hakem, Acur ile maçı yönetmekten memnun olduklarını belirterek, "İhtilaflı konularda hemen olayın gerçekleştiği mevkiye gidiyor ve hızlı karar veriyor." ifadesini kullandı.