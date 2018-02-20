Transferde yaz bombası! Bedavaya dünya yıldızı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Devre arası transfer dönemi son ererken kimi ekipler istedikleri mevkilere istediği takviyeleri yapamadı ve gözünü sezon sonuna dikti.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 14
Kalitesini ispatlamış birçok yıldız da boşa çıkmış ve hali hazırda herhangi bir takımda forma giymiyor... İşte bonservisi elinde olan yıldızlar...
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 14
Samir Nasri - Ofansif orta saha pozisyonunda oynayabilen Cezayir asıllı Fransız Millî futbolcu son olarak Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giymişti...
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 14
Alex Song - Kamerunlu ön liberonun kariyerinde Arsenal ve Barcelona gibi ekipler var ancak 30 yaşındaki futbolcu devre arasında şartlarını kabul edecek bir takımla anlaşamadı.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 14
Diego Capel - 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu forvet bölgesinde de da görev yapabiliyor...
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 14
Gabriel Paletta - 32 yaşındaki 1,90'lık defans oyuncusu son alarak Milan'da forma giymişti.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 14
Lescott - 35 yaşındaki İngiliz futbolcu, genellikle stoper oynamasına karşın sol bekte de görev yapabilmektedir.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 14
Luis Fabiano - Yaşı 37 olan ve bir döneme damgasını vuran yıldız golcü, Türkiye'ye gelirse Eto'o, Vagner Love ve Robinho gibi patlamalar yapabilir...
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 14
Jérémy Toulalan - Önlibero ve orta sahadaki lider yapısıyla ön plana çıkan Fransız oyuncu 34 yaşında.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 14
Silvio - 30 yaşındaki Portekizli futbolcu, defans, sağ ve sol bek mevkilerinde oynayabiliyor.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 14
Marouane Chamakh - Fransız vatandaşlığı bulunan Faslı santrfor da boşta ve yolu Türkiye'ye düşerse kalitesiyle fark yaratma potansiyeli yüksek...
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 14
Benoît Trémoulinas - 32 yaşındaki tecrübeli Fransız oyuncu, defans pozisyonunda görev yapıyor.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
12 / 14
Yohan Mollo - Henüz 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu da Ligue 1'deki performansının ardından son adresi Premier Lig'di... Sağ, sol kanatların yanı sıra forvet arkası oynayan Fransız oyuncu transfer piyasasının gözdelerinden...
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
13 / 14
Nilmar - 33 yaşındaki Brezilyalı, santrfor ve forvet arkası mevkilerinde görev yapıyor.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
14 / 14
Neymar'dan haftanın golü! Brezilyalı oyuncu attığı golle Avrupa'ya damga vurdu... İzlemek için videoya tıklayınız...