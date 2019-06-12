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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: DepoPhotos, Hürriyet Arşiv
12 Haziran 2019 - 10:33,

Galatasaray'dan büyük bomba! Taraftar çıldıracak... | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de Fatih Terim'le mutlu sona ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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Yeni sezon öncesi transferlerin kampa yetişmesini isteyen Fatih Terim, yönetime listeyi verdi. Listedeki yıldızda Felipe Melo detayı dikkatlerden kaçmadı.

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Gelecek sezon hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Orta sahaya takviye isteyen Terim, aradığı ismi İtalya'da buldu.

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Galatasaray yönetimi de Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transferde düğmeye bastı.

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Sabah'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Felipe Melo'nun transfer öyküsüne benzer bir operasyon için düğmeye bastı.

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2011 yılında Juventus'un başında olan Conte, Melo'yu Amerika'daki yaz kampına götürmemiş ve devreye giren Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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RESMEN TALİP OLDU

Sarı kırmızılılar, Serie A ekibi Inter'in 31 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'a resmen talip oldu.

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Inter'e Şampiyonlar Ligi biletini getiren son haftadaki golüne rağmen yeni teknik direktör Antonio Conte'nin kaptan Mauro Icardi ile birlikte Radja Nainggolan'ı da yeni sezonda takımda istemediğini Uzakdoğulu patronlara iletti.

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Sarı-kırmızılı kulüp, şimdi de Conte'nin istemediği bir başka orta saha oyuncusu olan Nainggolan'ı kiralamak için devreye girdi.

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İtalyan kulübünde yılda 4 milyon Euro kazanan Belçikalı oyuncu için İnter'in Galasasaray'a vereceği yanıt bekleniyor.

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Bu arada Banega'yı Badou Ndiaye'nin pozisyonu için düşünen Cimbom, Nainggolan olumlu sonuçlanırsa bu transferden vazgeçecek.

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Radja Nainggolan'ın Roma formasıyla attığı en güzel 5 golü izliyoruz...

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