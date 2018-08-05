Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Transferde çılgınlık zamanı! Vida gidiyor, onlar geliyor...
Dusko Tosic, Matej Mitrovic ve Fabri'yi satarak oyunculara ve personele olan borçlarını kapatan Beşiktaş, Vida'nın satılması halinde stoper, 10 numara ve forvet transferini bitirecek. Siyah-Beyazlılar, Hırvat yıldıza gelen tekliflerin artmasını bekliyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Transfer sezonuna oyuncu satarak giren Beşiktaş'ta sıra eksik bölgelere takviye yapılmasına geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Dövizdeki artış nedeniyle ekonomik anlamda dikkatli olmak zorunda olan başkan Fikret Orman ve kurmayları, Dusko Tosic, Matej Mitrovic ve Fabri'nin satışından elde edilen gelirle oyunculara ve kulüp personeline olan borçları sıfırlamıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Vida'dan iyi bir gelir elde etmeyi hedefleyen Beşiktaş, bu parayla stoper, 10 numara ve forvet hattındaki eksikleri giderecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'yla final oynayan Domagoj Vida için her gün yeni bir teklif alan Siyah-Beyazlılar, Hırvat savunmacının yüksek bir bedelle gitmesinin ardından düğmeye basacak. İşte Vida'nın gitmesinin ardından planlananlar...
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Savunmaya daha önce Enzo Roco'yu alan Siyah-Beyazlılar, Vida'nın gitmesiyle doğacak boşluğu PSV Eindhoven'da forma giyen Nicolas Isimat-Mirin'le doldurmayı hedefliyor. Fransız oyuncuyla büyük ölçüde anlaşan Siyah-Beyazlılar, Vida'nın gitmesinin ardından bu transferi bitirecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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Mirin'de bir aksilik yaşanması ihtimaline karşı ise Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Diego Reyes ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Son olarak Porto'da oynayan Meksikalı stoperin bonservisi elinde bulunuyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kartal, bir diğer hedefi olan Nacer Chadli konusunda da mutlu sona çok yakın. Oyuncuyla arasında ufak pürüzler kalan Siyah-Beyazlılar, kulübü West Bromwich Albion'un bonserviste indirim yapmaması nedeniyle satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kartal'da forvet konusunda ise belirsizlik hakim. Vincent Aboubakar'ı tekrar kiralamak için Porto'nun kapısını çalsa da beklediği yanıtı alamayan Beşiktaşlı yöneticiler, bu mevki için arayışlarına devam ediyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Alvaro Negredo'nun ayrılmasını iple çeken Siyah-Beyazlılar, buradan doğacak 4.3 milyon Euro'luk kaynakla rahat hareket etmeyi amaçlıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Geçtiğimiz günlerde Mario Mandzukic'le bir görüşme gerçekleştiren transfer komitesi başkanı Umut Güner, bonuslarla 5 milyon Euro'luk bir teklif sunarken Hırvat yıldız düşünmek için süre istemişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kartal'ın eski golcüsü Mario Gomez'in de geri dönmek için haber yolladığı ortaya çıkarken Siyah-Beyazlılar'ın santrfor bölgesi için 1-2 hafta daha izlemede olacağı öğrenildi. (Habertürk)