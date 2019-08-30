Trabzonspor maçının ardından manşeti böyle attılar: 'Şakacı çocuklar'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor maçının ardından manşeti böyle attılar: 'Şakacı çocuklar'
GeriFutbol Trabzonspor maçının ardından manşeti böyle attılar: 'Şakacı çocuklar'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber61
30 Ağustos 2019 - 11:49,

Trabzonspor maçının ardından manşeti böyle attılar: 'Şakacı çocuklar'

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor, 1-3'ün rövanşında sahasında AEK'ye 2-0 yenilmesine karşın turu geçen taraf oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bordo mavililer henüz maçın ilk yarısında 2-0 yenik duruma düşen bordo mavililer, ikinci yarıda özellikle Nwakaeme, Joses Sosa, Novak ve Caleb Ekuban'ın etkili oyunuyla ikinci yarıda rakip kalede bir çok gol pozisyonu bulmasına rağmen skoru değiştiremedi.

2

Karadeniz ekibi 2-0 mağlup olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.

3

Trabzonspor'un AEK'ya sahasında 2-0 yenilmesine rağmen gruplara kalması da yerel basında geniş yankı buldu.

İşte Trabzon yerel basınında gazete manşetleri şöyle:

4Son Nokta: Şakacı Çocuklar

Son Nokta: 'Şakacı Çocuklar'

5Günebakış: Korku tünelinden Avrupa Ligine

Günebakış: 'Korku tünelinden Avrupa Ligi'ne'

6Karadeniz Gazetesi: Kabustan tur çıktı

Karadeniz Gazetesi: 'Kabustan tur çıktı'

7Taka: Yenilgiden çıkan kahramanlar

Taka: 'Yenilgiden çıkan kahramanlar'

8Express: Öldük öldük dirildik, direktör döndük

Express: 'Öldük öldük dirildik, direktör döndük!'

9

"Her takım yenilebilir. Biz de mağlup olabiliriz. Bunu yaşadık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, zorlu maçın ardından bu açıklamaları yaptı...

10

 CANLI BAHİS, Misli.com'da başladı! Maç listesini görmek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Trabzonspor maçının ardından manşeti böyle attılar: 'Şakacı çocuklar'
Galatasaray'ın kura çekimi sonrası sosyal medya coştu
Mehmet Ekici kararı duyunca çıldırdı! Yeni adresi ise şaşırttı...
Devler Ligi'ne damga vurdular! Ronaldo'dan itiraf...