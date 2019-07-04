Topuk Yaylası'nda coştu! Yeni transfer...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTopuk Yaylası'nda coştu! Yeni transfer...
GeriFutbol Topuk Yaylası'nda coştu! Yeni transfer...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
DHA, Fatih SABOVİÇ Foto: Süleyman ARAT
04 Temmuz 2019 - 20:42,

Topuk Yaylası'nda coştu! Yeni transfer...

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla noktaladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/19

Sabah saatlerinde salonda çalışan sarı lacivertli ekip, günün ikinci çalışmasını yarım saati basına açık olarak gerçekleştirdi.

2/19

Saat 18.30'da teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan Fenerbahçeli futbolcular, ısınma ve koşu ile idmana başladı.

3/19

Pas çalışmaları ile devam eden antrenman 4 gruba ayrılan futbolcuların çift kale maçı ile son buldu.

4/19

Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam takımın çalışmalarında yer aldı.

5/19MAX KRUSE GÖZ DOLDURDU

MAX KRUSE GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Max Kruse, idmandaki performansı ile göz doldurdu.

6/19

Topuk Yaylası'na dün gelen ve ayağının tozuyla idmana katılan Max Kruse, bugünkü çalışmalarda da takımda yer aldı.

7/19

31 yaşındaki futbolcu, takıma hemen uyumu ve performansı ile teknik heyetin beğenisini topladı.

8/19VOLKAN BALLI TARAFTARLARI MUTLU ETTİ

VOLKAN BALLI TARAFTARLARI MUTLU ETTİ

Taraftarlar antrenman başladıktan 20 dakika sonra tesislere alındı ve idmanı tribünden takip etmeye başladı.

9/19

Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncuların konsantrasyonunun bozulmaması için; tezahürat yapılmaması ve futbolculara seslenilmemesi koşuluyla idmanı 20. dakikadan itibaren taraftarlara açtı.

10/19

Takım menajeri Volkan Ballı, tesis dışında bekleyen taraftarlara gidip bu konu hakkında ricada bulundu.

11/19

Taraftarlar da sürecin tatlıya bağlanması sonrası antrenman bitene dek sessiz şekilde tribünde yerini aldı.

12/19

Tüm çalışmayı tribünden takip eden Fenerbahçe taraftarları bir tek idman biterken düz koşu yapan takımı ayakta alkışladı.

13/19

İşte idmandan kareler...

14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Topuk Yaylası'nda coştu! Yeni transfer...
Hasan Ali Kaldırım paylaşımlarıyla herkesi şok etti! Eski hali...
Kyrgios'tan bir skandal daha! Nadal...
Beşiktaşlı Dorukhan'dan Survivor Dimitra haberlerine komik cevap!