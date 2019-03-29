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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Hürriyet
29 Mart 2019 - 19:46,

TFF, kulüplerin menajerlere ödediği paraları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye kulüplerinin menajerlere ödediği rakamları tablo halinde açıkladı.

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1/15

Transferlerde bonservis bedeli, oyuncunun imza parası gibi etkenler ön plana çıkarken, futbolcu menajerlerine ödenen paralar da etkili oluyor. Yakın zamanda birçok kulübün dert yandığı menajer ücretlerini ödeyen kulüpler tablo ve rakamlar halinde sıralandı.

2/15

Süper Lig'de menajerlere para ödeyen 11 kulübün listesi ve ödenen rakamlar şu şekilde...

3/15ANTALYASPOR

ANTALYASPOR

90 bin Euro

4/15AYTEMİZ ALANYASPOR

AYTEMİZ ALANYASPOR

67.500 Euro

5/15BB ERZURUMSPOR

BB ERZURUMSPOR

70 bin Euro

6/15ÇAYKUR RİZESPOR

ÇAYKUR RİZESPOR

659.880 Euro + 170 bin USD, + 601 bin 504 TL

7/15DEMİR GRUP SİVASSPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR

75 bin Euro

8/15KAYSERİSPOR

KAYSERİSPOR

25 bin Euro

9/15MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

88 bin 500 Euro

10/15GALATASARAY

GALATASARAY

10 bin Euro

11/15BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

375 bin Euro

12/15FENERBAHÇE

FENERBAHÇE

2 milyon 296 bin 778,98 Euro

13/15

Fenerbahçe, menajer harcamalarında Süper Lig'de açık ara birinci sırada. Bunun sebebi ise sezon içinde yapılan 15 transfer.

14/15

Spor Toto 1. Lig'deki menajer harcamaları

15/15

TFF 2. Lig'deki menajer harcamaları

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