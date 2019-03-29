TFF, kulüplerin menajerlere ödediği paraları açıkladı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye kulüplerinin menajerlere ödediği rakamları tablo halinde açıkladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/15
Transferlerde bonservis bedeli, oyuncunun imza parası gibi etkenler ön plana çıkarken, futbolcu menajerlerine ödenen paralar da etkili oluyor. Yakın zamanda birçok kulübün dert yandığı menajer ücretlerini ödeyen kulüpler tablo ve rakamlar halinde sıralandı.
2/15
Süper Lig'de menajerlere para ödeyen 11 kulübün listesi ve ödenen rakamlar şu şekilde...
3/15
ANTALYASPOR
90 bin Euro
4/15
AYTEMİZ ALANYASPOR
67.500 Euro
5/15
BB ERZURUMSPOR
70 bin Euro
6/15
ÇAYKUR RİZESPOR
659.880 Euro + 170 bin USD, + 601 bin 504 TL
7/15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
75 bin Euro
8/15
KAYSERİSPOR
25 bin Euro
9/15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
88 bin 500 Euro
10/15
GALATASARAY
10 bin Euro
11/15
BEŞİKTAŞ
375 bin Euro
12/15
FENERBAHÇE
2 milyon 296 bin 778,98 Euro
13/15
Fenerbahçe, menajer harcamalarında Süper Lig'de açık ara birinci sırada. Bunun sebebi ise sezon içinde yapılan 15 transfer.