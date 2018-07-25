Terim'in bomba listesi ortaya çıktı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray da stoper adayları için çalışmalarını sürdürürken listeye yeni bir isim daha eklendi. Sarı-kırmızılı takım Denayer’i listenin başında tutarken, Belçikalı oyuncunun dışında 12 isim için de girişimlerini sürdürüyor.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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İşte Fatih Terim ve Galatasaray’ın stoper listesinde olan 12 isim…
Foto: AJANSLAR
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Johannes Geis (Yaş: 24)
Galatasaray, Höwedes'in yanı sıra Schalke'den başka bir savunma oyuncu için da nabız yokluyor. Sarı-kırmızılıların listesine giren son ismin Johannes Geis olduğu ortaya çıktı. Orta sahada savunmaya dönük de oynayabilen 24 yaşındaki Geis, son iki sezonda düzenli oynama şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor.
Foto: AJANSLAR
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Ömer Toprak (Yaş: 28)
Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak da Fatih Terim’in onayını alan isimler arasında gösteriliyor. Ancak başarılı savunma oyuncusunu Dortmund’un kiralamaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Foto: AJANSLAR
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Kurt Zouma (Yaş: 23)
Geçen sezon düzenli oynamak için Chelsea’den kiralık olarak Stoke City’e giden Kurt Zouma, Galatasaray için en ideal ‘kiralık’ adayları arasında yer alıyor. Sarri’nin de planlarında yer almadığı İngiliz basınına yansıyan Zouma’nın kiralık ya da bonservisiyle takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Foto: AJANSLAR
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Miranda - Inter (Yaş:33)
Inter forması giyen tecrübeli Brezilyalı oyuncunun adı son dönemde Galatasaray ile anılmaya başladı. Inter’in özellikle Lazio’dan Stefan de Vrij’i transfer etmesinin ardından Brezilyalı oyuncunun gelecek sezon düzenli olarak oynaması İtalyan basınına göre zor görünüyor. Sarı-kırmızılı takım da Inter ile Miranda konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
Foto: AJANSLAR
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Yerry Mina (Yaş: 23)
Fatih Terim’in isim olarak ilgilendiklerini açıkladığı Yerry Mina’nın Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Lenglet’in transferinin ardından ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mina ile Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe ve İngiliz ekipleri de ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takım Mina’yı kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, transferdeki diğer rakiplerine göre Şampiyonlar Ligi kozuna sahip. Barcelona da Mina’yı kiralaması durumunda tercihini Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak bir takımdan yana kullanmaya sıcak bakıyor.
Foto: AJANSLAR
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Jason Denayer (Yaş: 23)
Galatasaray’ın geçen sezonki şampiyonluğunda özellikle Fatih Terim’in ardından gösterdiği performansla büyük katkısı olan Denayer için yine bir klasik yaşanıyor. Manchester City, başarılı savunmacıyı kiralamak istemezken, sarı-kırmızılı takım bu transferi kiralık ya da düşük bir bonservisle bitirmeye uğraşıyor. Kulüpler arasında görüşme sürerken, City’nin yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeli belirlediği biliniyor.
Foto: AJANSLAR
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Benedikt Höwedes (Yaş: 30)
Juventus'un satın alma hakkını kullanmadığı Benedikt Howedes, Schalke’nin satmayı düşündüğü isimlerden… Galatasaray da tecrübeli savunma oyuncusunu gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Höwedes ile Hannover de ilgileniyor.
Foto: AJANSLAR
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Kara Mbodji (Yaş: 28)
Fatih Terim’e önerilen ve tecrübeli teknik adamın da sıcak baktığı Kara Mbodji için Galatasaray, kulübü Anderlecht ile temaslarını sürdürüyor. 6 sezondur Anderlecht’te oynayan ve istikrarlı performansı ile dikkat çeken Mbodji’yi Galatasaray öncelikle bonservisiyle kadrosuna katmayı hedefliyor.
Foto: AJANSLAR
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Kamil Glik - Monaco (Yaş:30)
Son dönemde Monaco’dan ayrılacağı konuşulan ve menajerinin de ilgilenen takımlar olduğunu açıkladığı Kamil Glik de Galatasaray’ın listesinde yer alıyor. Fatih Terim’in savunmaya yeni bir ‘Ujfalusi’ aradığı Galatasaray için Glik ismi çok ideal görünse de, Polonyalı oyuncunun yüksek bonservis maliyeti transfer ihtimalini biraz düşürüyor. Monaco’nun da tecrübeli ismi kiralaması beklenmiyor.
Foto: AJANSLAR
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Adil Rami (Yaş: 32)
Marsilya ile sözleşmesi devam eden Adil Rami de son dönemde yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı. Rami daha önceki sezonlarda da sarı-kırmızılı takımın gündemine gelmişti. Tecrübeli oyuncuyu transferde öne çıkaran nokta ise diğer adaylara göre daha düşük bir maliyete sahip olması…
Foto: AJANSLAR
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Kyriakos Papadopoulos (Yaş: 26)
Bundesliga 2’ye düşen Hamburg’un formasını giyen Yunan stoper Kyriakos Papadopoulos da son dönemde Galatasaray ile anılyor. Rami gibi Kyriakos Papadopoulos’un da maliyeti diğer isimlere göre düşük olarak görünüyor.
Foto: AJANSLAR
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Krystian Bielik (Yaş: 20)
Galatasaray’ın kiralama planları içinde yer alan Arsenal’in genç savunma oyuncusu Krystian Bielik adaylar arasında yer alıyor. Arsenal genç oyuncuyu tecrübe kazanması için kiralamaya sıcak bakıyor. (Sporx)
Foto: AJANSLAR
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Yok böyle bir gol! Brezilya'da Flamengo forması giyen Matheus Savio, Botafogo maçında mükemmel bir gole imza attı. İzlemek için videoya tıklayınız...