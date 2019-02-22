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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Reuters
21 Şubat 2019 - 23:54,

Terim'i öfkelendiren olay! Kulübeye döndü ve...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Benfica'nın konuğuydu. Mücadelede ekrana yansımayan dikkat çekici olaylar yaşandı...

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İşte detaylar...

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Fatih Terim, cezalı Fernando'nun yerine Ndiaye'ye görev verdi. Sakat Linnes'in yerine Mariano sahadaydı. Deneyimli teknik adam takımda radikal değişiklikler yapmadı.

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İlk yarıda Benfica daha tehlikeli pozisyonlar buldu. Galatasaray istediği hücum baskısını rakip üzerinde kuramadı.

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Gözler Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'deydi. Senegalli ilk 45 dakikada sahada yoktu.

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İlk yarıda bir pozisyonda mücadeleden kaçarak kendini bırakan Diagne, Terim'i adeta çileden çıkardı. Fatih Terim sinirli bir şekilde kulübeye yönelerek Sinan Gümüş'e ısınmasını söyledi. Bu top kaptırma az kalsın Galatasaray kalesine gol olarak dönecekti.

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Terim sonradan bu kararından vazgeçerek Diagne ile devam kararı aldı. Son dakikada önemli bir pozisyona giren Senegalli, tartışmalı bir ofsayta takıldı.

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Terim pozisyon sonrası hakem heyetine serzenişte bulundu.

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Mücadeleden özel kareler sizlerle...

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