Terim'den sürpriz transfer zirvesi! F.Bahçeli isim için...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Fenerbahçeli isim için bomba bir görüşmede bulundu.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 5
Terim, Rogon Menajerlik Şirketi’nin büyük ortağı Fahrian’la yemekte bir araya geldi. Konu elbette ki transferdi. İşte detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 5
Tatil için Amerika'da bulunan deneyimli teknik adamın sürpriz bir görüşme yaptığı iddia edildi. Galatasaray'da tüm yetkileri eline alan Terim'in, Rogon Menajerlik Şirketi'nin büyük ortağı Wolfgang Fahrian ve onun Türk ortağı Kadir Özcan'la yemek yedikleri belirtildi.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 5
Terim'i yemeğe davet edenin Özcan olduğu Fahrian'ın da bu görüşmede bulunmasının bir transfer görüşmesi olarak yorumlanabileceği dedikodusu yayıldı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 5
Hasan Ali, Tolga Ciğerci'nin yanı sıra adı Galatasaray ile anlan Max Meyer ve Şenol Güneş'in gözdesi Konstantinos Fortounis'in de menajerliğini yapan Fahrian'la nasıl bir görüşme yapıldığı sır olarak kaldı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 5
Fakat sol bek isteyen ve milli takımda vazgeçemediği Hasan Ali'nin Fenerbahçe'den ayrılma durumu ve Ndiaye'nin çok tartışıldığı ortamda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Meyer'le ilgili bazı sürpriz konuşmaların geçmiş olabileceği ifade edildi.