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Futbol

Terim onu yazdı! Yıldız isim yolcu...

Galatasaray, bir yandan kadrosunu güçlendirmek isterken bir yandan da elindeki bazı oyuncuları göndermek istiyor.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray, bir yandan kadrosunu güçlendirmek isterken bir yandan da elindeki bazı oyuncuları göndermek istiyor.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Kayseri maçından sonra, "Satmadan oyuncu alamayacağız" diyen Fatih Terim, Belhanda'nın adını adeta 'gidecekler' listesine yazdı.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Faslı futbolcuyu yedek oturtup sonradan oyuna da almadı. Terim'in bu ismin yerine Felipe Melo tarzı bir orta saha istediği kaydedildi.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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G.Saray'ın ayrıca Belhanda'yı eski takımı Nice'e teklif ettiği öne sürüldü. Fransız takımının da 27 yaşındaki yıldız için 4.5 milyon euro önerdiği kaydedildi.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Bu rakamı düşük bulan G.Saray'ın Katar ve Körfez ülkelerinden teklif getirmeleri için menajerlerle temas kurduğu da gelen haberler arasında.

Fatih Terimtransfer haberleriBelhanda

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