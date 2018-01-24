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Terim onu yazdı! Yıldız isim yolcu...
Futbol
Terim onu yazdı! Yıldız isim yolcu...
Galatasaray
, bir yandan kadrosunu güçlendirmek isterken bir yandan da elindeki bazı oyuncuları göndermek istiyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
24.01.2018 - 08:09
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 08:10
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
24.01.2018 - 08:09
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 08:10
1 / 5
Galatasaray, bir yandan kadrosunu güçlendirmek isterken bir yandan da elindeki bazı oyuncuları göndermek istiyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
24.01.2018 - 08:09
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 08:10
2 / 5
Kayseri maçından sonra, "Satmadan oyuncu alamayacağız" diyen Fatih Terim, Belhanda'nın adını adeta 'gidecekler' listesine yazdı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
24.01.2018 - 08:09
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 08:10
3 / 5
Faslı futbolcuyu yedek oturtup sonradan oyuna da almadı. Terim'in bu ismin yerine Felipe Melo tarzı bir orta saha istediği kaydedildi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
24.01.2018 - 08:09
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 08:10
4 / 5
G.Saray'ın ayrıca Belhanda'yı eski takımı Nice'e teklif ettiği öne sürüldü. Fransız takımının da 27 yaşındaki yıldız için 4.5 milyon euro önerdiği kaydedildi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
24.01.2018 - 08:09
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 08:10
5 / 5
Bu rakamı düşük bulan G.Saray'ın Katar ve Körfez ülkelerinden teklif getirmeleri için menajerlerle temas kurduğu da gelen haberler arasında.
Fatih Terim
transfer haberleri
Belhanda
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