Terim geri döndü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Süper Lig'in 25. haftasında oynana Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında ekrana yansımayan detaylar vardı! İşte objektiflerden kaçmayan önemli anlar....
Haber: Aydın AĞUŞ / Foto: Adem KABAYEL
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Haber: Aydın AĞUŞ / Foto: Adem KABAYEL
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Süper Lig'deki Galatasaray - Konyaspor maçı dostane bir havada başladı. Maç öncesinde Fatih Terim, takımı başında ilk maçına çıkan Sergen Yalçın'ı tebrik ederek onunla kucaklaştı.
Haber: Aydın AĞUŞ / Foto: Adem KABAYEL
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Maç öncesi TT Stadı'nda müthiş bir atmosfer vardı. Galatasaray'ın savunmacısı Maicon'un eşi Ursula, tribünde dev bir Galatasaray bayrağını salladı. Maçları ateşli bir şekilde izlemesiyle ün yapan Sambacı'nın eşinin görüntüsü epey ilgi gördü.
Haber: Aydın AĞUŞ / Foto: Adem KABAYEL
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Konyaspor, Galatasaray'ın duran top zaafiyetini çok erken değerlendirdi. Konuk ekip 2. dakikada golü bulurken, Gomis'in 20. dakikada kazanılan penaltıyı değerlendirememesi tansiyon kat sayısını artırdı. Fatih Terim, ateşlenen taraftarlara "Sakin olun, daha süre var" işareti yapsa da heyecanın artığı bölümlerde sükutunu koruyamadı.
Haber: Aydın AĞUŞ / Foto: Adem KABAYEL
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Konyasporlu Volkan Şen TT Stadı'nda büyük tepki gördü. Aldığı faullerde yerden kalkmakta ağır davranan Volkan Şen'e taraftarlar büyük tepki gösterirken, Fernando Muslera ikinci yarıda oyuncuyu zorla saha dışına çıkarmaya çalıştı. Yıldız eldivenin bu hareketi sarı kartla cezalandırıldı.
Haber: Aydın AĞUŞ / Foto: Adem KABAYEL
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DUYGU PATLAMASI
Gomis'in 69. dakikadaki golü her şeyi değiştirdi. Yıldız oyuncu ilk yarıdaki kaçırdığı penaltı vuruşunun da etkisiyle geç gelen gole çok sevindi. Fransız yıldızın sevinci kameralara böyle yansıdı. Galatasaray, bu sezon Atiker Konyaspor ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, sahadan 3 kez galip ayrılırken rakibi ile 1 kez berabere kaldı. Bu müsabakalara Bafetimbi Gomis, damgasını vurdu. Gomis, maçların hepsinde forma giydi ve yeşil-beyazlıların kalesine toplam 5 gol gönderdi.
Haber: Aydın AĞUŞ / Foto: Adem KABAYEL
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Maçta en çok dikkat çeken detay ise Fatih Terim'di. Özellikle maçın son bölümlerinde büyük heyecan ve stres yaşayan deneyimli teknik adam, kenardan öğrencilerine sert direktifler verdi. Fatih Terim şimdiye kadar eski bilindik tavrının aksine maçlarda ve basın toplantısındaki sakin tavrı ile dikkat çekmesine rağmen Konya maçında ezber bozuldu. Terim, son dakikada Konyaspor'un kazandığı kornere bile çok sinirlendi. Deneyimli teknik adam maçın bitmesiyle rahat bir nefes aldı.
Haber: Aydın AĞUŞ / Foto: Adem KABAYEL
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TT Arena'da gerginlik o kadar yüksekti ki, yardımcı antrenör Hasan Şaş bunu kaldıramadı. Kulübe arkasında maçı izleyen Şaş fenalaşarak bayıldı. Doktorlar anında müdahalede bulundu. Uzun süre 1-0 geriden giden Galatasaray'da tehlike çanları çalıyordu. İmdada Gomis yetişti..
Haber: Aydın AĞUŞ / Foto: Adem KABAYEL
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Galatasaray’a altın değerinde 3 puan kazandıran ve maça damga vuran Sinan Gümüş, son düdüğün ardıncan sevincini ailesiyle paylaştı. 1 gol ve 1 asistle geceye damga vuran Gümüş’ü, zorlu mücadelede ailesi yalnız bırakmadı. 24 yaşındaki genç oyuncu da son düdükle birlikte soluğu tribünde aldı. Annesi ve babası ile uzun süre sarılıp galibiyet sevincini paylaşan Sinan, tribünlerden de uzun süre alkış aldı. Mix-Zone çıkışı bu duygusal anları sorduğumuz genç oyuncu, sevincini ailesi ve taraftarla kutladığı için oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Sinan, “Maçın bitiş düdüğünün ardından, sevinçten çok duygusal anlar yaşadım. Bu mutluluğumu da annemle paylaşmak istedim. Annem benim uğurum. Bu maça da ailem Almanya’dan gelerek bana çok büyük moral oldular. Onları ve taraftarlarımızı mutlu ettiğim için çok sevinçliyim” dedi.