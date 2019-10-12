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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 12 Ekim 2019 - 20:59,

Teker teker bırakıyorlar! 2019 yılında...

Dünyaca ünlü futbolcular yavaş yavaş yeşil sahaları terk ediyor.

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İşte 2019 yılında futbola veda eden yıldız isimler...

2JULIO BAPTISTA

JULIO BAPTISTA

3MARCELO ADRIAN CARRUSCA

MARCELO ADRIAN CARRUSCA

4YOSSI BENAYOUN

YOSSI BENAYOUN

5PETR CECH

PETR CECH

6TIM CAHILL

TIM CAHILL

7ANDREA BARZAGLI

ANDREA BARZAGLI

8GABRIEL AGBONLAHOR

GABRIEL AGBONLAHOR

9LASSANA DIARRA

LASSANA DIARRA

10ABOU DIABY

ABOU DIABY

11DAMIEN DELANEY

DAMIEN DELANEY

12EMMANUEL FRIMPONG

EMMANUEL FRIMPONG

13GLEN JOHNSON

GLEN JOHNSON

14MARC JANKO

MARC JANKO

15MERT NOBRE

MERT NOBRE

16ROBERTO HILBERT

ROBERTO HILBERT

17JOHN OSHEA

JOHN O'SHEA

18SERGIO PELLISSIER

SERGIO PELLISSIER

19DARIJO SRNA

DARIJO SRNA

20FERNANDO TORRES

FERNANDO TORRES

21ROBIN VAN PERSIE

ROBIN VAN PERSIE

22XAVI

XAVI

23ARJEN ROBBEN

ARJEN ROBBEN

24PETER CROUCH

PETER CROUCH

25SASA ILIC

SASA ILIC

26DIEGO FORLAN

DIEGO FORLAN

27ASHLEY COLE

ASHLEY COLE

28WESLEY SNEIJDER

WESLEY SNEIJDER

29BASTİAN SCHWEINSTEIGER

BASTİAN SCHWEINSTEIGER

30SAMUEL ETOO

SAMUEL ETO'O

31DIMITAR BERBATOV

DIMITAR BERBATOV

32YAYA TOURE

YAYA TOURE

33PATRICE EVRA

PATRICE EVRA

34MICHEL BASTOS

MICHEL BASTOS

35IKER CASILLAS

IKER CASILLAS

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