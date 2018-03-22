Talisca transferinde flaş gelişme!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın transferi konusunda izlenecek yol haritası netleşmeye başladı. Benfica ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Brezilyalı yıldız Talisca'yı elden kaçırmak istemeyen Beşiktaş satın alma opsiyonu kozunu son dakikaya kadar elinde tutacak.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Gelen tekliflerden sonra artık Beşiktaş'ta kalmak istemediği iddia edilen Talisca'nın tam tersine Siyah-Beyazlı kulüpte çok mutlu olduğunu belirten Beşiktaşlı yöneticiler, oyuncuyla ilgili izlenimlerini ve bundan sonra takip edecekleri yol haritasını açıkladı. İşte o sözler:
Foto: AJANSLAR
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DÖNÜŞÜNDE PATLAMA YAPAR
Talisca'nın kesinlikle burada olmaktan bir şikayeti yok. Bu söylentiler asla iyi niyetli değil. Beşiktaş için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ancak son dönemde Brezilya Milli Takımı'na çağrıldıktan sonra heyecana dayalı bir düşüş olduğunu düşünüyoruz. Bunun kesinlikle kalıcı bir dönem olmadığı kanaatindeyiz. Brezilya Milli Takımı kampından döndükten sonra Talisca'nın patlama yapacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar Beşiktaş'a yaptığı katkılar ortada. Bundan sonra da performansının artarak devam edeceğinden en küçük bir endişemiz bile yok.
Foto: AJANSLAR
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SEZON SONUNA KADAR BEKLERİZ
Talisca'nın transferi konusunda çok stratejik davranıyoruz. 21 milyon euroluk bonservis bedeli bizim için çok yüksek. Ancak bu Talisca'nın opsiyonunu kullanmayacağız anlamına da gelmez. Sezon sonuna kadar bekleyeceğiz. Talisca'nın, Rusya'daki finaller için Brezilya Milli Takımı'na çağrılması da çok önemli. Kuşkusuz bu da fiyatını yükseltecektir.
Foto: AJANSLAR
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Sezon sonunda Beşiktaş'ın menfaatlerine uygun bir ortam oluşursa biz de bonservisini alır, sonra satarız. Ocak döneminde Talisca'ya 40 milyon euro veren Çin ve İngiliz kulüpleri oldu. Sezon sonuna doğru bu durum netleşir. (Akşam)