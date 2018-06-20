Tabarez, Türkiye'de işsiz kalırdı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Portekiz önde baskıyla başladı ve daha 4’te golü buldu. Herkesin gözü onda olması gerektiği halde Ronaldo, kendini gizledi. Kaleye daha yakın iki arkadaşı vardı ve ondan önc de hamle yaptılar. Ama Ronaldo, gerilerden zekâ işi bir koşuyla gelip kafayı vurup golü attı. Golden sonra Fas, İran’a karşı olduğu gibi oyunu domine etti. Ancak yine en uçtaki adam sorunu yaşadı. Yani ‘bitirici’ yoktu. Düşünün bir yanda Ronaldo diğer yanda Yeni Malatysporlu Boutaib! Amrabat ve Belhanda gibi oyuncular başlangıçta gönül çelici olsalar da taktiksel disiplinleri zayıf olduğundan üst düzey maçlarda güven vermiyorlar. Fas namına dün en çok zorlayan isim Dirar ve Ziyech’ti.
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GELDi BiTiREMEDi
Özellikle ilk devre Fas’ın sağ kanat bindirmelerinde takımının müşkül duruma düştüğünü gören Ronaldo, savunmaya destek vermekten gocunmadı. Rusya’da sıklıkla gördüğümüz üzere, golü atmak isteyen veya öne geçen illa ki pusuya yatıp kontra kovalıyor.
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FRANSA 2016 GİBİ
Portekiz de 1-0’dan sonra topu Fas’a bıraktı ancak ikinci golü getirecek pozisyonlar bulamadı. Buna karşın Fas, Portekiz atağa çıkarken de kaptığı toplarla orta sahayı çok rahat geçti fakat aynı etkinliği ceza sahası civarında ve içinde gösteremedi. Rusya’ya gelmişler fakat golcü getirmeyi unutmuşlar! “Bir Messi, bir Salah yetmez” demiştim ancak bir Ronaldo yetiyor. En azından şimdilik. Zira bu ‘android’ yıldız, 4 golle 4 puanı tek başına aldı. Portekiz, uyutarak Avrupa şampiyonu olmuştu. Demem o ki şu andaki halleri de Fransa 2016’dan çok farklı değil.
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RONALDO, KEÇİLİĞİ BIRAKIRSAN SEVERİM SENİ
MESSİ’ciyim. Ronaldo’yu da sevmek istiyorum ama izin vermiyor! Sevinirken yine ‘keçi’lik yaptı. Yani ‘En büyük benim’ diyor. Keçinin İngilizcesi olan ‘goat’ kelimesi, ‘tüm zamanların en iyisi’nin de kısaltması. Faslılar “Messi” diye bağırıp kızdırmaya çalıştı. O alkışlanmayı hak ediyor ama bu tür ‘keçi’likleri bırakmalı.
2. MAÇLAR GÜZEL OLACAK
İlk maçlar aşırı tedbirlerden ötürü temposuzdu. 2. maçlar daha zevkli geçecek çünkü bir çok takım için ‘erken veda’ demek. Bazı takımlara beraberliklerin yetecek olması 3. maçları ise bazen ‘mide bulandırıcı’ yapabilir!
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BİR VAR BİR YOK
VAR’da da standart sıkıntısı baş gösterdi. Mısır-Rusya maçı... Mısır’ın bir penaltısı VAR’a bakılarak verildi ama diğeri VAR’dan bakılmaya ihtiyaç duyulmadığı için verilmedi. Süper Lig’de bunun tantanasını düşenemiyorum bile!
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SEN NE SIKICI TAKIMSIZ URUGUAY!
RUSYA’dan 5 yiyen Suudi Arabistan, Uruguay karşısındaki iyi niyeti ve çabasıyla izleyenler nezdinden galibiyeti daha çok hak eden taraftı. Onlar mı iyiydi yoksa Uruguay mı berbat bir takım? “Berbat” demesek bile Uruguay’ın futbolunun çok sıkıcı olduğunu söylemek lazım. Esasen bu onların futbol karakteri. 90 dakikanın büyük bölümü orta alanda geçti. Suarez, 23’te ‘beleş’ bir gol bulurken Suud savunmasının da ne kadar arkaik olduğunu gördük. Bu zamanda herkes topu giderken, onlar adama koşuyor! Adam adama markaj mı kaldı yahu! Laxalt’ın girmesiyle Uruguay, biraz daha hareketlendi ama sadece o kadar.
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BASTONLU TABAREZ
Uruguay’ın 71 yaşındaki hocası Oscar Tabarez, baston kullanıyor. Çünkü ‘Guillain-Barre Sendromu’ denilen bir sinir sistemi hastalığı bulunuyor. Evet, o bu haliyle Türkiye’de asla takım çalıştıramazdı ne yazık ki.
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YARDIRGAMAYIN, DÜNYAMIZ BU!
Sosyal medyada, Arabistan gibi takımları gören ler, “Ah ulan ah, biz niye yokuz” diyerek efkâr yapıyor. Bu bir ‘Eşit Ülkeler Kupası’ değil. Dünya neyse, kupası da o ayarda olur. 2048’de Hindistan’ı da görmeliyiz.