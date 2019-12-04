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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler
04 Aralık 2019 - 11:18,

Suudi Arabistan'da çılgın 'spor şehri' projesi! Muhammed bin Selman...

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın iki yıldır gizli olarak yürüttüğü projenin detayları gün yüzüne çıktı.

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Spor Arena Dış Haberler | Andy Ruiz Jr. ile Anthony Joshua'nın kozlarını paylaşacağı Dünya Ağır Siklet Boks Unvan karşılaşması tüm dünya tarafından merakla bekleniyor.

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Boks dünyasının iki önemli ismi, 6 Aralık Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

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Saat 19.00'da başlayacak mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Suudi Arabistan'da yapılacak bu tarihi müsabakanın popülaritesi, ülkede yeni bir projeyi gündeme getirdi.

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Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, yeni bir spor şehri için kolları sıvadı.

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Andy Ruiz Jr- Anthony Joshua maçının tüm dünya tarafından gördüğü ilgiyi fırsata çevirmek isteyen Muhammed bin Selman, söz konusu spor şehri projesi için dudak uçuklatacak bir bütçe ayırdı.

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Suudi Arabistan'ı, bu maçtan sonra spor organizasyonları için bir cazibe merkezi haline getirmek isteyen Selman'ın çalışmalara iki yıl önce başladığı ortaya çıktı.

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Muhammed bin Selman'ın, bahsi geçen spor şehri projesi için yaklaşık 400 milyar sterlin bütçe ayırdığı öne sürüldü.

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Hükümet, spor şehrinin yönetiminin ülkenin geri kalanından bağımsız olarak bir nevi özerk yapı olmasını hedefliyor.

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Bu özerklik paketinde, şehirde alkolün serbest olması ve kadınların daha özgürlükçü haklara sahip olması gibi maddeler yer alıyor.

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Neom ismi verilecek olan komplekste sporseverler, alkol kullanabilecek. (Görüntü temsilidir)

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Kadınlar ve işçiler de Suudi Arabistan'ın genelinin aksine burada daha geniş haklara sahip olacak.

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Suudi Arabistan'ın 2030 vizyon paketi kapsamında hayata geçirilecek olan şehrin yüzünün Batı'ya dönük olacağı ifade ediliyor.

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Suudi Hükümeti bu paketle birlikte uluslararası vitrince insan haklarına saygı gösterilmediği yönündeki algıyı da kırmak istiyor.

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Muhammed bin Selman'ın amacı yalnızca ülkenin marka değerine yatırım yapmak değil.

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Selman, bu projeyle birlikte ülke ekonomisinin petrole olan bağımlılığını azaltmak istiyor.

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Turizm, reklam ve bahis gibi gelir kalemlerine oldukça güvenen Selman, ülkeye alternatif bir gelir kaynağı yaratmak istiyor.

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El yakan projede, İngiltere başta olmak üzere dünyanın her yerinden işinin en iyisi olan profesyoneller istihdam edilecek.

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Suudi Arabistan günümüzde global spor etkinliklerine ev sahipliği yapmakta güçlük geçiyor.

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Özellikle Formula 1, kadın, işçi ve basın haklarının yetersizliği sebebiyle Suudi Arabistan'da yarış organize etmiyor.

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Formula 1 yayın haklarının sahibi Liberty Media son olarak Suudi yetkililerden kadın haklarında eşitlik, işçilerin şartlarında iyileştirme ve basın özgürlüğünde ilerleme kaydedilmesini talep etmişti.

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Öte yandan İspanyol televizyon kanalı RTVE ise Cidde'de organize edilecek olan ve Barcelona - Real Madrid - Atletico Madrid - Valencia'nın katılacağı İspanya Süper Kupası'nı yayınlamayı reddetmişti.

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"Terim'in kendini ispat etmeye ihtiyacı yok"

Masterchef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, Spor Arena'ya özel bir röportaj verdi...

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