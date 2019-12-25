Süper Lig'de piyasa değeri en çok düşen futbolcular
Süper Lig'de istediği ortamı bulamayan ve değerlerinde kayba uğrayan futbolcuları sizler için derledik
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1
Süper Lig'de piyasa değerleri en çok düşen futbolcuları sıraladık. İşte değer kaybedip aradığını bulamayanlar...
2
Victor Moses
Fenerbahçe kadrosunun piyasa değeri en yüksek ikinci futbolcusu olan Nijeryalı, 11 milyon euro olan değerini bu sezon 10 milyon euroya düşürdü. 29 yaşındaki futbolcu, değerinden %9.1 kaybetti.
3
Victor Ruiz
Beşiktaş savunmasında etkili bir sezon yaşayamadı. Tabii bunda sakatlıkların da etkisi oldu. Durum böyle olunca piyasa değerinden de 2 milyon euro kaybetti. %28.6 oranında bir düşüş yaşarken 7 miyon eurodan 5 milyon euroya indi.
4
Pedro Rebocho
Geçen sezon Fransa Ligi'nde asist makinesiydi. Ancak bu sezon Beşiktaş formasıyla çok farklı bir Rebocho izlettiriyor. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen 6 milyon eurodan 4 milyon euroya kadar düştü ve piyasa değerinde %33.3'lük bir düşüş yaşadı.
5
Mohamed Elneny
Arsenal'den sezon başı kiralanan Mısırlı, beklentilerin çok altında kaldı. İstenen düzeye çıkamayan Elneny, Süper Lig'de geçirdiği 3 ay sonunda piyasa değerinden 1.7 milyon euro kaybetti. Bu da %21.3 anlamına geliyor.
6
Luiz Gustavo
Brezilyalı orta saha, bu sezon transfer olduktan sonra piyasa değerinde azalma yaşadı. Gustavo, 10 milyon eurodan 7.5 milyon euroya inerken %25'lik bir kayıp görüldü.
7
Radamel Falcao
Galatasaray'da bir türlü bekleneni gösteremeyen ve ligde sadece 1 gol atabilen Kolombiyalının piyasa değeri, 33 yaşına olmasına rağmen 10 milyon euroydu. Ancak sakatlıklar ve beklenenin altında kalmasıyla birlikte 8 milyon euroya kadar düştü...
8
Domagoj Vida
Beşiktaş'ın en pahalı oyuncularından birisi olan Vida'nın 10 milyon euro olan piyasa değeri bu sezonla birlikte 8 milyon euroya düştü. Hırvat stoper, değerini %20 düşürdü.
9
Daniel Sturridge
Liverpool'dan Trabzonspor'a transfer olarak yılın en sansasyonel hareketlerinden birini yaptı. Ancak sakatlıklar onu Türkiye'de de rahat bırakmadı. Fazla oynama şansı bulamayan Sturridge'in değeri, son 3 ayda 4 milyon euro düştü ve %28 değer kaybetti.
10
Steven Nzonzi
Dünya şampiyonu Fransa'nın kadrosunda bulunmuş bir oyuncu olarak Galatasaray'a geldi. Beklentiler fazlaydı ancak geçen kötü haftaların sonunda kendisini kadro dışı buldu. %17.4 değer kaybetti ve 3 ayda bonservis değeri 4 milyon euro azaldı.
11
Jean Michael Seri
Galatasaray'a transfer olduğunda ligin en pahalı futbolcusuydu... Ancak Türkiye'ye gelen gerçek Seri mi diye tartışılmaya başlandı. Geldiğinden bu yana bonservis değeri 7 milyon euro düştü ve Süper Lig'de değeri en çok düşen oyuncu oldu. Piyasası %28 oranında düştü.