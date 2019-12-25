Süper Lig'de piyasa değeri en çok düşen futbolcular

Pedro Rebocho Geçen sezon Fransa Ligi'nde asist makinesiydi. Ancak bu sezon Beşiktaş formasıyla çok farklı bir Rebocho izlettiriyor. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen 6 milyon eurodan 4 milyon euroya kadar düştü ve piyasa değerinde %33.3'lük bir düşüş yaşadı.