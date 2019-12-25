MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de piyasa değeri en çok düşen futbolcular
GeriFutbol Süper Lig'de piyasa değeri en çok düşen futbolcular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Spor Arena / Araştırma
25 Aralık 2019 - 16:10,

Süper Lig'de piyasa değeri en çok düşen futbolcular

Süper Lig'de istediği ortamı bulamayan ve değerlerinde kayba uğrayan futbolcuları sizler için derledik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Süper Lig'de piyasa değerleri en çok düşen futbolcuları sıraladık. İşte değer kaybedip aradığını bulamayanlar...

2Victor Moses

Victor Moses

Fenerbahçe kadrosunun piyasa değeri en yüksek ikinci futbolcusu olan Nijeryalı, 11 milyon euro olan değerini bu sezon 10 milyon euroya düşürdü. 29 yaşındaki futbolcu, değerinden %9.1 kaybetti.

3Victor Ruiz

Victor Ruiz

Beşiktaş savunmasında etkili bir sezon yaşayamadı. Tabii bunda sakatlıkların da etkisi oldu. Durum böyle olunca piyasa değerinden de 2 milyon euro kaybetti. %28.6 oranında bir düşüş yaşarken 7 miyon eurodan 5 milyon euroya indi.

4Pedro Rebocho

Pedro Rebocho

Geçen sezon Fransa Ligi'nde asist makinesiydi. Ancak bu sezon Beşiktaş formasıyla çok farklı bir Rebocho izlettiriyor. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen 6 milyon eurodan 4 milyon euroya kadar düştü ve piyasa değerinde %33.3'lük bir düşüş yaşadı.

5Mohamed Elneny

Mohamed Elneny

Arsenal'den sezon başı kiralanan Mısırlı, beklentilerin çok altında kaldı. İstenen düzeye çıkamayan Elneny, Süper Lig'de geçirdiği 3 ay sonunda piyasa değerinden 1.7 milyon euro kaybetti. Bu da %21.3 anlamına geliyor.

6Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

Brezilyalı orta saha, bu sezon transfer olduktan sonra piyasa değerinde azalma yaşadı. Gustavo, 10 milyon eurodan 7.5 milyon euroya inerken %25'lik bir kayıp görüldü.

7Radamel Falcao

Radamel Falcao

Galatasaray'da bir türlü bekleneni gösteremeyen ve ligde sadece 1 gol atabilen Kolombiyalının piyasa değeri, 33 yaşına olmasına rağmen 10 milyon euroydu. Ancak sakatlıklar ve beklenenin altında kalmasıyla birlikte 8 milyon euroya kadar düştü...

8Domagoj Vida

Domagoj Vida

Beşiktaş'ın en pahalı oyuncularından birisi olan Vida'nın 10 milyon euro olan piyasa değeri bu sezonla birlikte 8 milyon euroya düştü. Hırvat stoper, değerini %20 düşürdü.

9Daniel Sturridge

Daniel Sturridge

Liverpool'dan Trabzonspor'a transfer olarak yılın en sansasyonel hareketlerinden birini yaptı. Ancak sakatlıklar onu Türkiye'de de rahat bırakmadı. Fazla oynama şansı bulamayan Sturridge'in değeri, son 3 ayda 4 milyon euro düştü ve %28 değer kaybetti.

10Steven Nzonzi

Steven Nzonzi

Dünya şampiyonu Fransa'nın kadrosunda bulunmuş bir oyuncu olarak Galatasaray'a geldi. Beklentiler fazlaydı ancak geçen kötü haftaların sonunda kendisini kadro dışı buldu. %17.4 değer kaybetti ve 3 ayda bonservis değeri 4 milyon euro azaldı.

11Jean Michael Seri

Jean Michael Seri

Galatasaray'a transfer olduğunda ligin en pahalı futbolcusuydu... Ancak Türkiye'ye gelen gerçek Seri mi diye tartışılmaya başlandı. Geldiğinden bu yana bonservis değeri 7 milyon euro düştü ve Süper Lig'de değeri en çok düşen oyuncu oldu. Piyasası %28 oranında düştü.

12

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi