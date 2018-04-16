Süper Lig alev alev! O sonuca göre...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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5 hafta sonra Süper Lig şampiyonu kupasını kucaklayacak, yeni sezonda ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek... Galatasaray'ın, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından kalan haftalar için hesaplar yapılmaya başlandı... Ve herkes birbirine artık şu soruyu soruyor; "Kim şampiyon olacak?" Lider Galatasaray, takipçileri Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe... Zirve mücadelesindeki heyecan nefes kesiyor... Avrupa’da şampiyonlak şimdiden belli olurken, Süper Lig’in üstünde mücadele kıran kırana sürüyor… Mevcut puan durumuyla birlikte averaj hesapları da masaya yatırıldı... Gelin o ihtimallere şimdi hep birlikte bakalım...
Kaynak: Timuçin Eriç / Fotoğraflar: Arşiv
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Kaynak: Timuçin Eriç / Fotoğraflar: Arşiv
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5 hafta sonra Süper Lig şampiyonu kupasını kucaklayacak, yeni sezonda ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek... Galatasaray'ın, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından kalan haftalar için hesaplar yapılmaya başlandı... Ve herkes birbirine artık şu soruyu soruyor; "Kim şampiyon olacak?" Lider Galatasaray, takipçileri Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe... Zirve mücadelesindeki heyecan nefes kesiyor... Avrupa’da şampiyonlak şimdiden belli olurken, Süper Lig’in üstünde mücadele kıran kırana sürüyor… Mevcut puan durumuyla birlikte averaj hesapları da masaya yatırıldı... Gelin o ihtimallere şimdi hep birlikte bakalım...
Kaynak: Timuçin Eriç / Fotoğraflar: Arşiv
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- Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi ama sezonun ilk yarısında rakibine 5-1 yenilmişti. Cimbom, rakibine karşı ikili averajda üstünlük sağlayamıyor.
Kaynak: Timuçin Eriç / Fotoğraflar: Arşiv
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- Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Seyircisi önünde 1-0 kazandı ve ikili averajda üstün.
Kaynak: Timuçin Eriç / Fotoğraflar: Arşiv
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- Fenerbahçe'yi, Kadıköy'de 3-2 ile dize getiren M.Başakşehir, karşı kıyıya geçince sarı lacivertlilere 2-0 kaybetti. İkili averaj Fenerbahçe'de.
Kaynak: Timuçin Eriç / Fotoğraflar: Arşiv
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- İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe iki maçı da golsüz tamamladı. Bu durumda sezon sonunda olası bir eşitlik halinde puan durumunda üstte olacak takımı gol averajı belirleyecek. Son hafta itibariyle Cimbom + 35, Fenerbahçe ise + 27 averaja sahip.
Kaynak: Timuçin Eriç / Fotoğraflar: Arşiv
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BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY
- İlk yarıda sarı kırmızılılar deplasmanda rakibine 3-0'la boyun eğdi. Bu sezonun en kritik maçı 29 Nisan'da, TT Arena Stadı'nda oynanacak. O gün, Beşiktaş kazanır ya da dev derbi berabere biterse, son ihtimal iki farklı mağlubiyete kadar olan yenilgiler dahi ikili averajda üstün olacak. Cimbom eğer 3 farklı kazanırsa genel averaj, 4 ve üzerinde farkla sahadan galibiyetle ayrılırsa bu kez ikili averajda üstünlüğü ele geçirip, bekleyecek.
Kaynak: Timuçin Eriç / Fotoğraflar: Arşiv
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BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE
- Bu iki ezeli rakip arasında bu sezon oynanan Süper Lig maçlarına bakalım... İki dev de seyircisi önünde galip geldi. Kadıköy'de 2-1 Fenerbahçe güldü. Deplasmanda ise Beşiktaş'a 3-1 kaybedip, evine döndü. Tabloya bakınca ikili averaj üstünlüğü Beşiktaş'ın.
Kaynak: Timuçin Eriç / Fotoğraflar: Arşiv
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BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE
- Bu doğrultuda tüm maçlar tamamlanınca, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında üçlü averaj hesabına göre Başakşehir ilk sırada yer alan takım olacak.
Kaynak: Timuçin Eriç / Fotoğraflar: Arşiv
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GALATASARAY, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ
- Peki bugün puan cetvelinde ilk üçte yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş üçlü averajda ne durumda.... Başakşehir bu rakiplerine karşı 4 maçta 7 puan aldı. Beşiktaş 4, Galatasaray ise 3 puanda. Ve Galatasaray ile Beşiktaş oynayacak... O maçın sonucu çok şeyi değiştirecek. Taşları yerinden oynatacak maç o derbi olacak.
Kaynak: Timuçin Eriç / Fotoğraflar: Arşiv
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BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY VE FENERBAHÇE
- Diğer bir ihtimal hesabı daha var... Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki üçlü averaj hesabında ise durum şu... Başakşehir çok avantajlı. Fenerbahçe bu iki rakibiyle maçlarını bitirdi ve 5 puanı var. 6 puan ise Başakşehir'in cebinde. Galatasaray ise Fenerbahçe gibi 5 puan çıkarabildi... Bu durumda da mutlu son Başakşehir'in...
Kaynak: Timuçin Eriç / Fotoğraflar: Arşiv
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BAŞAKŞEHİR DEVRE DIŞI KALIRSA…
Başakşehir'i devre dışı bırakırsak, üç ezeli rakibe kalan ortamda peki durum ne? Devler arasındaki rekabette üçlü averajda Beşiktaş önde ve onu yakalayacak takım yok.
Kaynak: Timuçin Eriç / Fotoğraflar: Arşiv
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DÖRT TAKIM ZİRVEDE AYNI PUANDA OLURSA…
Ve son ihtimal, dörtlü averaj... Şampiyonluk yarışında son düdük çaldı. Puan durumunda 4 takımın puanı eşit... Bu durumda en büyük avantaj Medipol Başakşehir'in... Ancak, Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında kazanıp, burada da averajla Medipol Başakşehir'i geçme şansı var... Özetle Galatasaray-Beşiktaş derbisi zirve için çok belirleyici olacak... Ancak, mevcut puan durumu büyük ihtimalle son hafta şekillenecek, bakalım mutlu sona kim ulaşacak...