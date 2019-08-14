Süper Kupa finali için geri sayım başladı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Süper Kupa finaline saatler kala hazırlıklar devam ederken, güvenlik tedbirleri de arttırıldı.
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İstanbul Valiliği'nce alınan karar gereği kapatılacağı duyurulan Bomonti Tüneli ve yollar, saat 10.00'dan itibaren stada gidiş yönünde tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.
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Taksim Meydanı'nda da maç nedeniyle güvenlik önlemleri arttırılırdı. Cumhuriyet Anıtı güvenlik gerekçesiyle demir bariyerlerle kapatıldı.
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Polis, meydana ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokak başlarında güvenlik amacıyla nöbet tuttu. Önlemler kapsamında polis köpekleri de görev alıyor.
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Karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park çevresi ise bariyerlerle kapatıldı. Polis ve güvenlik görevlileri stat çevresinde önlemlerini yoğunlaştırdı. Stada gelen kişiler ve araçlar, tek tek aranırken, görevli kartları da giriş ve çıkışlarda akredite okuma cihazıyla kontrol ediliyor.
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Güvenlik önlemleri çerçevesinde, Beşiktaş Park'a çıkan yollar, saat 13.00'dan itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
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Önlemler kapsamında kapatılan ve kapatılacak yollar ise şöyle;
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Bomonti - Dolmabahçe Tüneli çift taraflı olarak, Dolmabahçe Caddesi Akaretler Kavşağı'ndan stadyuma kadar çift taraflı olarak, Gümüşsuyu Bölgesi'nde İnönü Caddesi'nin Selime Hatun Sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü olarak, Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi Taksim Bölgesi'nden geliş, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi Nişantaşı-Maçka Bölgesinden geliş-gidiş
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Meclisi Mebusan Caddesi'nde her iki yönlü olarak, Mebusan Yokuşu'nun (Parkiçi Yolu) kesiştiği noktadan, Mimar Sinan Üniversitesi'nin olduğu yerden (Fındıklı Kavşağı) itibaren olmak üzere Karaköy istikametinden geliş-gidiş
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Gümüş Sokak, Kadırgalar Caddesi: Dolmabahçe Caddesi ile Maçka Taşkışla Caddesi arası, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Kadırgalar Caddesi stadyuma yakın tek şerit,Tünel çıkışı ile Kadırgalar Caddesi'ni birleştiren ara yol.