Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Süper bilgisayar Bayern Münih - Beşiktaş maçının skorunu verdi
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'ndaki eşleşmelerinin belli olmasının ardından İngiltere'de bir internet sitesi süper bilgisayara sonuçları merakla beklenen maçların skorlarını tahmin ettirdi. Maçlar oynanmaya başladı ancak şu ana kadar tutan tahmin yok.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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İngiltere'de bir internet sitesi süper bilgisayara sonuçları merakla beklenen maçların skorlarını tahmin ettirdi. İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki eşleşme sonuçları...
Fotoğraflar: Arşiv
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1. maç: Basel 1-2 Manchester City / Gerçek skor 0-4
2. maç: Manchester City 3-0 Basel
Fotoğraflar: Arşiv
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1. maç: Juventus 2-1 Tottenham / Gerçek skor: 2-2
2. maç: Tottenham 1-0 Juventus
Fotoğraflar: Arşiv
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1. maç: Real Madrid 2-1 PSG / Maç 3-1 bitti.
2. maç: PSG 2-2 Real Madrid
Fotoğraflar: Arşiv
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1. maç: Sevilla 0-1 Manchester United
2. maç: Manchester United 1-1 Sevilla
Fotoğraflar: Arşiv
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1. maç: Shakhtar 1-0 Roma
2. maç: Roma 1-2 Shakhtar
Fotoğraflar: Arşiv
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1. maç: Porto 1-2 Liverpool / Maç 0-5
Liverpool'ün galibiyetiyle tamamlandı.
2. maç: Liverpool 2-1 Porto
Fotoğraflar: Arşiv
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1. maç: Chelsea 2-1 Barcelona
2. maç: Barcelona 2-1 Chelsea
Fotoğraflar: Arşiv
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Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesini de tahmin eden süper bilgisayar, Alman ekibinin turu geçeceğini tahmin etti. Bayern Münih'in sahasında 20 Şubat'ta oynanılacak olan ilk maçı 3-0 Alman ekibinin kazanacağını tahmin eden süper bilgisayar, Vodafone Park'ta oynanılacak olan 2'inci maçta ise takımların 1-1 berabere kalacağını tahmin etti. (CNN Türk)
Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş efsanesi Kaan Dobra'dan flaş Bayern Münih yorumu! İzlemek için videoya tıklayınız...