Spor yazarları Galatasaray-Akhisarspor maçı için neler dedi? 'Diagne dün gece...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hakan Ünsal: G.Saray'ın gücü ve kalitesi için test maçıydıAkhisarspor, gücü, konumu ve kalitesi belli bir takımdı ve buna göre planladığı oyunda, sahasında çok adamla kalıp Manu ile pozisyon yakalamaya çalıştı. Galatasaray ise gücünü, kalitesini ve konumu göstermek için oynayacak bir takımdı ve Akhisar’ın planını bozmak için fazlaca ofansif kadro ile oynadı.
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Rakibin savunma oynadığı maçlar hem zordur hem kolay. Eğer erken gol atarsanız ki bu fırsat Mitroglou’nun ayağına geldi, iş kolaylaşır ve farka gidilir. Ama mücadele seviyesi düşük olur ve sorun çözecek ayaklar gününde olmazsa mağlubiyetler bile yaşanır. Dolayısıyla Belhanda, Feghouli ve Emre Akbaba’nın sahne alması gereken bir maçtı. Akhisar maçı aslında bu isimlerin kalite ve sorun çözme becerilerinin test maçıydı. İlk yarının büyük çoğunluğunu kendi sahasında geçiren bir rakibe karşı girilen pozisyon sayısının az olmasını sebeplerini şöyle sıralamak mümkün:
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1- Akhisarspor’un kendi alanına giren oyunculara karşı dirençli, sert ve yakın mücadelesi.
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2- Belhanda ve Emre Akbaba’nın ceza sahasına uzak oynaması yada rakibin baskısı yüzünden uzak oynamak zorunda kalması.
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3- Manu’nun hızı ve çabukluğu ile topu Galatasaray alanına taşıması ve orada tutması.
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4- Topun rakibin ayağında kalma süresinin fazla olması ve rakibe sert baskı yapılmaması.
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5- Oyunu rakip alanda oynamanın ve topa hakim olmanın etkisiyle, bu tip maçlarda çok etkili olan şut kozunun kullanılmaması.
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TAM DIAGNE’NiN ARADIĞI ORTAM!AKHİSARSPOR’un ligdeki durumu ve iç saha maçı olduğu için fazlaca ofansif oyunuyla çıkılması normaldi. Fakat bu ofansif oyuncular üretemeyince, dezavantaj tarafı öne çıkmaya başladı ve orta sahada kaybedilen topu hemen kazanma sorunu yaşandı. Bunlar, Galatasaray için kalesinde tehlike yaşamasına sebep olacak durumlar değildi ama rakibi baskı altında tutup, bunalıp hata yapmasını sağlayacak kadar rakip alanda kalmayı ve üst üste atak yapılmasını engelledi. İlk yarıdaki oyun ve kenar ortalarının sayısına bakınca Diagne’nin beklediği ortam vardı ama kendi yoktu. İkinci yarı başlangıcından itibaren baskıyı arttırıp oyunu tamamen rakip alana yığdı ama bu sefer direkler izin vermedi.
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Mehmet Demirkol: Hikayeler ayakta tutarBu baskı oyununun, ona en çok direnen oyuncunun korkunç bir hatasıyla 3 puanı alışı üzerine efsaneler yazılır. Ve böyle bir hikayeyle gelen geri dönüşün sonunun nereye varabileceğini de son yıllarda çok kez gördük. Rakip Başakşehir için ise neredeyse anlatılabilecek hiçbir hikaye yok. Bazen sizi hikayeleriniz hayatta tutar. O hikayeler koca bir tarihi oluşturur çünkü. Galatasaray’ın dün oynadığı ilk yarı son haftalarda pasla gol bölgesine inen takım olmaktan orta yapan takım olmaya dönüştü.
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Bu zemin ya da Mitroglou’nun varlığıyla bir seçim miydi? Yoksa Ndiaye topu geç oyuna soktuğu için Feghouli ve Onyekuru’nun markajdan kaçamaması sonucu bir zorunluluk muydu bilmek zor. Ancak Selçuk oyuna girip takımı yönetmeye başladıktan sonra baskının daha da sıkılaştığı bir gerçek. Biraz olsun pasla kale içine girmeye başladı ev sahibi. Golü bu yolla bulmasalar da Lukac’ı maçın kahramanı yapmak üzere olan pozisyonlar çıktı. Dedim ya hikaye başka türlü yazıldı. Kahraman olacakken en büyük hatayı yapan oldu.
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Kanat Atkaya: Cümleten geçmiş olsun!Mitroglou’nun düdük çaldı çalacakken attığı gol 3 puanı getirdi fakat yaşanan stresi bir ben bilirim bir de diğer sevgili Galatasaraylılar!BİRİ zirve yarışında, diğeri can pazarında iki takımın da puan ve umut kotarmak için sahaya çıktığı bir maç. Akhisar ekibi problemler yumağında, eksikleri çok, işler yolunda gitmiyor fakat G.Saray’a karşı üst üste elde etiği galibiyetler de hafızasında henüz taze. G.Saray hızlı başlıyor, ilk 10 dakikada Akhisar’ın üstüne topla tüfekle yürümeye çalışıyor, mesela Onyekuru ile net pozisyon da yakalıyor. Mariano ve Fegholui’ye az da olsa Emre Akbaba’nın da katıldığı sağ kanat atakları etkili olacağa benziyor; Onyekuru-Nagatomo hattı ise aynı düzeyde verim sağlayamıyor. İlk yarının en heyecan verici anı ise “Yine mi uyum aşamasında santrfor?” dedirtecek türden: 23’üncü dakikada Feghouli, Mitroglou’ya bonkörce bir top indiriyor. Hani kahve sohbetinde “Ben bile atardım” deseniz, “Atma birader” diye itiraz eden çıkmaz ya, tam öyle bir pozisyon fakat basireti bağlanıyor Mitroglou’nun.
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İkinci devre de Galatasaray’ın rakip kaleyi “korkutmayan türden” kuşatmasıyla başladı. Bu “beyhude ataklar” sırasında çoğu zaman anlamını ayaktan çıktığı anda kaybeden “ortalar”, savunma duvarında eriyen isabetsiz paslar gördük. Bu süreçte iki kez direğe takıldı Galatasaray ancak beklenen golün gelmemesi talihsizliğe bağlanarak açıklanamaz. Galatasaray’ın 7 eksikle gelen rakibini son saniye mucizesine kadar aşamamasını ne talihsizlik ne de yorgunluk bahanesi açıklayabilir.
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BİR ATTI, PİR ATTI MÜBAREKMITROGLOU’nun dünkü genel performansına bakıp da “Aranan golcü bulunmuştur, rahat!” Diyecek biri çıkmaz herhalde. Fakat bir attı, pir attı mübarek! Özgüvenini kazandı, 3 puanı kazandı, taraftarın yüreğine su serpti, gecenin kahramanı oldu. İlk yarıda kaçırdığı golü atmış olsa etkisi bunun yanından geçmez.
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NE SEYRETTİK BİZ?İKİSİ de kendince hayati öneme sahip bir hedef için sahaya çıkan Galatasaray ve Akhisar arasındaki maçın ilk yarı istatistiklerine bakınca bile futboldan soğuyabiliriz! 21 faul yapılmış.3 ofsayt var. Taç, korner vesaire; bir de üzerine çoğu “emniyetli alanda” yana yana yapılan 300-400 pas.
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Heyecan yaratan bir veya iki atak dışında durgun, durağan, coşkudan, heyecandan uzak koca bir 45 dakika izledik dün akşam. Maç sona ererken Galatasaray’ın hedefini bulmayan orta sayısı 40’a ulaşmıştı herhalde; 30’dan sonra saymayı bıraktım. Bu “adressiz mektuplar” dün geceki maçın özeti sayılır. Düzensiz ordu görünümünde rakibin hatasına muhtaç bu görüntü Galatasaray’a hiç ama hiç yakışmadı Sağ olsun, Sürekli duran, durdurulan bu maçın ilk yarısını sadece 2 dakika uzattı hakem. Herhalde “Madem düdük bende, bu sıkıntıyı daha fazla yaşattırmayayım” diye düşünmüş olacak.