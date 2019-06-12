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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
12 Haziran 2019 - 11:20,

Bu kadarına pes! Sophia Thomalla, Karius...

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius sezonun yorgunluğunu sevgilisi Sophia Thomalla ile çıktığı tatilde atıyor.

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Loris ile sevgilisi Sophia Thomalla arasındaki dövme yarışı son hızla devam ediyor.

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Vücudunda 34 dövmesi bulunan Karius 35’inci dövmesini geçenlerde yaptırdı.

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Sevgilisi Sophia’nın adını sırtına yazdırdı.

4/22VUCUTLARINDAKİ DÖVME SAYISI 49 OLACAK

VUCUTLARINDAKİ DÖVME SAYISI 49 OLACAK

Sophia ise 14’üncü dövmesi için Loris’in portresinde karar kıldı.

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Siyah beyazlı kaleci ve sevgilisi Yunan adası Mikonos’ta tatil yapıyor.

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Karius ve sevgilisi Sophia Thomalla kiradıkları tekne ile koyları geziyor.

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Sophia Thomalla’nın hamile olduğu ve hatta ikiz bebek beklediği iddia edilmişti.

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Güzel model Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafın altına ‘İkizlerle tatil’ yazarak bu haberlerin fitilini ateşleyen isim olmuştu.

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Loris Karius geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti...

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