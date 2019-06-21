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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
21 Haziran 2019 - 07:34,

Son dakika transfer haberleri: Büyük transfer çalımı! İmza an meselesi...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından kulüpler yeni sezon transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.

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Süper Lig'in devleri de zaman zaman aynı futbolcu için transfer yarışına girebiliyorlar.

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Beşiktaş transferde ezeli rakibi Galatasaray'a büyük bir transfer çalımı atmak üzere.

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Sağ bekte hem Gökhan Gönül’e alternatif olacak hem de zaman zaman formayı kapacak bir isim arayan Beşiktaş, aradığı oyuncuyu yurt içinde buldu.

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Siyah-Beyazlı ekip, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve geçen sezonun devre arasında Galatasaray ile anlaşan Douglas’la el sıkıştı.

5/14Her konuda anlaşıldı

Her konuda anlaşıldı

Ezeli rakibine yılın çalımını atmaya hazırlanan Beşiktaş, Brezilyalı oyuncuyu imza parası ile ikna etti.

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Sarı-Kırmızılı ekip, başarılı oyuncuya imza parası vermeye yanaşmayınca devreye sağ bek arayan Kara Kartal girdi.

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Fikret Orman ve kurmayları, yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya vardı, son olarak da Douglas’ın imza parası şartını kabul ederek, transferi bitirdi.

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Tecrübeli oyuncuya verilecek olan imza parasının transfer resmiyete kavuşunca açıklanması bekleniyor.

9/14Skorer sağ bek

Skorer sağ bek!

Sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Douglas iyi bir sezon geçirdi.

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Brezilyalı oyuncu, Yiğidolar’da bu sezon 32 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu iyi performansını skorerliğiyle süsledi.

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Asıl mevkiisi sağ bek olmasına rağmen Douglas sezonu 3 gol ve 7 asistle tamamladı. Douglas sezon başında Katalan devi Barcelona’dan kadroya katılmıştı.

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Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Douglas Sivasspor'a böyle gelmişti...

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