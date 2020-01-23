Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
Transfer döneminin son dönemecinde takımlarımızla ilgili son dakika gelişmeleri üst üste geliyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Anadolu kulüpleri ligin devam ettiği şu günlerde bir yandan da transfer koşturmacasında. En büyük sürpriz ise Vincent Abaoubakar...
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İşte günde damga vuran transfer haberleri...
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ABOUBAKAR İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, daha önce kiralama girişimlerinde bulunduğu ancak bütçe kısıtlaması sebebiyle transferini sonuçlandıramadığı Vincent Aboubakar için yeniden düğmeye bastı. Portekiz ekibi Porto’da beklentilerin uzağında kalan Kamerunlu yıldız için son güne kadar bütçe açabilme adına çalışmalar yapılacak. Eski formuna kavuşmak isteyen ve bu nedenle Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan 28 yaşındaki futbolcu da her türlü kolaylığı yapmaya hazır. Beşiktaş bütçe sorununu çözerse, Aboubakar ile resmi temaslara başlayacak. 2018 yılının son aylarında aldığı ağır darbe sonucu çapraz bağlarından sakatlanan ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyen Aboubakar o tarihten sonra eski günlerine dönememişti. Porto’da fazla şans bulamayan yıldız oyuncu, Beşiktaş’a gelerek eski günlerine dönmek ve yeniden formuna kavuşmak istiyor.