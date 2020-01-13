Son Dakika | Merih Demiral sezonu kapattı! 3 milli futbolcu daha...
Merih Demiral'dan gelen haber ile yıkıldık. Juventus'ta ilk 11'i kapan ve Milli Takım'da adeta duvar haline gelen Merih, sol diz ön çapraz bağının kopması nedeniyle EURO 2020'de yer alamayacak.
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EURO 2020 grup elemelerinde sadece 3 gol kalesinde gören Türkiye'nin defanstaki değişilmez ismi olan Merih'in sakatlığı moralleri oldukça bozdu.
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En iyi Milli Takım jenarasyonlarından biri sayılan bu futbolcu grubundan 4 oyuncu, benzer sakatlıklar sebebiyle EURO 2020'de yer alamayacak...
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Merih'in sol diz ön çapraz bağının koptuğu belirtildi. Merih'te ayrıca menisküs yırtığının olduğu açıklandı. Juventus, 'Seni bekliyor olacağız' paylaşımı yaptı.
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Milli Takım'ın kabusu 'çapraz bağ kopması' olurken Merih Demiral ile birlikte üç yıldız futbolcu daha bu kabusu yaşayacak.
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ABDÜLKADİR ÖMÜR
İlk kötü haber sezon başı Abdülkadir Ömür'den geldi. Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir, Eylül başında ameliyat oldu ve ilk yarıyı kapattı.
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Sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçiren Abdülkadir'in sahalara dönmesine daha uzun bir süre var...
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DORUKHAN TOKÖZ
Ardından ikinci şoku Dorukhan Toköz ile yaşadık. 6 Ekim tarihinde Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın 71. dakikasında sakatlanan Dorukhan'ın sağ dizinde Patella (diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edildi.
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Sakatlandıktan sonra göz yaşlarını tutamayan genç futbolcu, ameliyat oldu. Dorukhan'ın sezon sonuna yetişmesi bekleniyor ama EURO 2020'de yer alması neredeyse imkansız.
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YUSUF YAZICI
Büyük umutlarla sezon başında Trabzonspor'dan Lille takımına transfer olan Yusuf, tam formunu bulmuşken sezonu kapattı...
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23 Aralık tarihinde takımının Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu. Yusuf, böylece EURO 2020'yi kaçıracak bir diğer yıldızımız oldu.
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MERİH DEMİRAL
Ve son şok Merih Demiral'dan geldi... Juventus'ta ilk 11'i alan, Milli Takım'da gol izni vermeyen Merih, Roma ile oynanan maçta sakatlanmıştı.