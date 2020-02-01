Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç Trabzonspor'un imza töreninde!

Deniz Sarıtaç, Comolli'nin görevine son verilmesinin ardından sosyal medya hesabından "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra" şeklinde paylaşım yapmıştı.