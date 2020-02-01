Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç Trabzonspor'un imza töreninde!
Fenerbahçe’de Comolli’nin görevden aldığı eski tercüman Deniz Sarıtaç Trabzonspor’da işe başladığı belirtildi. Sarıtaç, Trabzonspor'un imza töreninde de görüldü. Bu gelişmenin ardından sosyal medya adeta sallandı.
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Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin görevine son verdiği tercüman Deniz Sarıtaç, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.
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Sarıtaç, Trabzonspor'un yeni transferlerini tanıttığı imza töreninde görüldü.
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TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de 6 yıl görev aldıktan sonra sezon başında kulüpten ayrılan tercüman Deniz Sarıtaç Trabzonspor ile anlaştı.
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Deniz Sarıtaç, Comolli'nin görevine son verilmesinin ardından sosyal medya hesabından "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra" şeklinde paylaşım yapmıştı.
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Trabzonspor'un imza töreninde Deniz Sarıtaç'ın görülmesinin ardından sosyal medya adeta sallandı. İşte o paylaşımlar...