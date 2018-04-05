Sınırsız Aşk’a veda...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen, 55 yıllık eşi Bente Şen’i son yolculuğuna uğurladı. Çiftin büyük aşkı, Danimarka’da “Sınırsız Aşk” adlı belgesele konu olmuştu, ülkede 1 milyondan fazla kişi izlemişti.
Foto: AA,DHA,İHA
SON GÜNCELLEME
Foto: AA,DHA,İHA
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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen (79) 55 yıllık hayat arkadaşı Bente Şen'e (74) veda etti. Danimarkalı varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve 18 yaşındayken âşık olduğu Ali Şen'le evlenip Türkiye'ye yerleşen Bente Şen, İstanbul'da dün son yolculuğuna uğurlandı.
Foto: AA,DHA,İHA
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Ali Şen ve Bente Şen'in aşkları Danimarka'da "Sınırsız Aşk" adlı bir belgesele konu olmuştu. Kosova'nın Prizren şehrinde doğan Ali Şen, 1956'da İstanbul'a göç etti. Fatih'te manav dükkânı açtı ve işletti. Askerden sonra da kaynakçı olarak Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti. Kısa sürede Ludwigsen-Herman Şirketi'nin genel müdürü oldu.
Foto: AA,DHA,İHA
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O yıllarda da varlıklı bir mobilyacının kızı olan Bente Şen'le tanıştı. 1963'te evlendiler. Türkiye'de mutlu bir ömür sürdüler. 40 yıl sonra Danimarka'da çiftin aşkını ve Ali Şen'in işçilikten patronluğa yükselişini anlatan "Sınırsız Aşk" adlı bir belgesel çekildi. Ülkenin resmi televizyon kanalı DR 1'in belgeseli yayımlandığı saatte, Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçı vardı. Ama belgesel, o maçtan daha fazla izlenerek bir milyondan fazla kişiyi ekran başına çekti.
Foto: AA,DHA,İHA
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‘Sınırsız Aşklar’ adlı belgeselde, Kopenhag’a bağlı Rodövre semtinde yaşayan ünlü bir mobilyacının 18 yaşındaki kızı Bente’nin Danimarka’ya çalışmak için gelen Ali Şen’e âşık olmasıyla başlayan maceranın, Türkiye’de süper lüks hayata dönüşmesi anlatılıyordu. Programın yapımcısı Anette Jonhsen, ‘Belgeselde büyük bir aşk ve başarı öyküsü anlatılıyor. İkisinin de hikâyeleri çok ilginç olduğu için Danimarka halkı büyük ilgi gösterdi’ demişti.
Foto: AA,DHA,İHA
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Şile'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in torunu Alp Ali Şen Türkiye'yi yasa boğmuştu.
Foto: AA,DHA,İHA
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Bente Şen son yolculuğuna böyle uğurlandı
Foto: AA,DHA,İHA
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MESUT YILMAZ: "BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, "Ali Şen, vefalı bir insan, iyi bir dosttur. Onun eşini kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Foto: AA,DHA,İHA
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FİKRET ORMAN: "ALLAH ÇOCUKLARINA, TORUNLARINA UZUN ÖMÜRLER VERSİN"
Cenaze törenine katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise "Allah çocuklarına, torunlarına uzun ömürler versin. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Foto: AA,DHA,İHA
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Ali Şen ve ailesine taziye mesajlarını iletmek isteyen sevenleri uzun bir kuyruk oluşturdu. Ali Şen, eşi merhume Bente Şen'in tabutunu cenaze aracına kadar en önde kendisi taşıdı. Kılınan cenaze namazının ardından Benta Şen, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Foto: AA,DHA,İHA
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Ali Şen'i acı gününde dostları ve yakın çevresi yalnız bırakmadı...