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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler - Foto: AP
11 Kasım 2019 - 21:24,

Shakira'dan ayrılık itirafı

Dünyaca ünlü pop starı Shakira ile futbolcu Gerard Pique'nin yıllardır süren ilişkisi hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

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Shakira, İngiliz Gazetesi The Guardian'a verdiği röportajda 2017 yılında girdiği depresyonu anlattı.

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Sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kolombiyalı müzisyen, bu rahatsızlığının normal yaşamını çok etkiledğini ve moral bozukluğunun aile hayatına da sirayet ettiğinden bahsetti.

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Shakira, bu kaotik döneminde Pique'nin hissettiklerini şöyle anlattı:

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"Bana herkes karısının sessiz olmasını ister diye şaka yapıyordu. Sessizliğim uzun sürünce, evde uzun süre hapis yatıp çıkmış biri var gibi hissetti. Bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyordum"

5EN KÖTÜ YÜZÜMÜ GÖRDÜ

EN KÖTÜ YÜZÜMÜ GÖRDÜ

"Pozitifliğimi yitirmiştim. Karamsardım. Çekilmez bir insan olmuştum artık. Gerard en kötü yüzümü gördü"

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"İşaretlerle haberleşiyordum ve kimse beni anlamıyordu"

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"Sesimin gideceğini hiç ama hiç aklıma getirmemiştim. Çünkü bu bana doğuştan verilen bir hediye idi."

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"O yüzden şarkı söyleyemediğimi gördüğüm anda bu benim için dayanılmaz bir hal aldı."

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"Yataktan çıkmadığım zamanlar vardı. Çok depresif bir durumdaydım."

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Uzmanlar 42 yaşındaki müzisyene ameliyat önerse de o bu rahatsızlığını doğal yollarla aşmayı tercih etti. Hipnoz ve mediyatsonu deneyen Shakira, dinsel yollara bile başvurdu.

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Sonunda sesine tekrar kavuşan Latin sanatçı yaşadığı dinsel yolculuğa şükran duyduğunu dile getirdi.

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Shakira'nın sesini açmak için Fransa - Lourdes'ten kutsal su getirdiği iddia ediliyor.

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Güzel sanatçı ABD'nin en önemli spor etkinliği olan Super Bowl'da Jennifer Lopez ile birlikte sahne alacak.

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Yıllardır örnek çift olarak gösterilen ikilinin ayrılık eşiğine gelmesi hayranlarını üzse de, Shakira'nın kendini toplarlamasıyla ilişkileri de normale döndü.

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Pique ve Shakira'nın Milan ve Sasha isimli iki çocuğu var.

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Shakira ve Pique, 2011 yılından bu yana evliler...

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