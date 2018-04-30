Yıldız futbolcuların küçüklük halleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Yıldız futbolcuların küçüklük halleri
Futbol

Yıldız futbolcuların küçüklük halleri

Türkiye'nin yakından tanıdığı yıldız futbolcuların fotoğrafları ortaya çıktı. Sergen Yalçın'ın çocukluk fotoğrafı çok konuşuldu.

Hürriyet Haber
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Bakalım herkesin bildiği o futbolcuları küçüklük fotoğraflarından tanıyabilecek misiniz...

Hürriyet Haber
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Ozan Tufan

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Selçuk İnan

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Selçuk İnan

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Selçuk İnan

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Nuri Şahin

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Caner Erkin

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Caner Erkin

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Yusuf Şimşek

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Mert Günok

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Mathieu Valbuena

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Volkan Demirel

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Olcay Şahan

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Emre Belözoğlu

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Alex de Souza

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Gökhan İnler

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Cengiz Ünder

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Fernando Muslera

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Fernando Muslera

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Miroslav Stoch

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Yasin Öztekin

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Sergen Yalçın

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Mesut Özil

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Wesley Sneijder

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Mario Gomez

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Dirk Kuyt

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Arda Turan

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Arda Turan

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Cenk Tosun

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Muhammed Salah

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Muhammed Salah

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Necip Uysal

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Oğuzhan Özyakup

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Oğuzhan Özyakup

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Ömer Şişmanoğlu

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Tolga Zengin

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Gökhan Töre

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