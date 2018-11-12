Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'e 'artık yettin' cezası verildi
CNN Türk'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol Programı'nda yazar Serdar Ali Çelikler, derbideki ceza ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.
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İşte Çelikler'in sözlerinden satırbaşları...
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Beşiktaş taraftarlarının "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratı güzel bir tezahürat. Basketbol şubesinin paraları neden ödenmiyor diye de sorulabilir. Beşiktaş'ta son 8 maçta 1 galibiyet yönetime yazılmaz.Yönetime yazılacak hatalar vardır ama burada konu farklı. Beşiktaş bugün şampiyonluk yarışında geride kalacağı bir sonuç aldı. İlk yarıdaki kredisini tamamen tüketti. Bunu bir yansıması olacaktır.
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Fenerbahçe'de geçen sene duran topları Hasan Ali Kaldırım kullanıyordu. Aykut Kocaman, Valbuena'yı oynatmıyordu,şimdi hocayı savunan bazıları, Valbuena nasıl oynamazdı diyor.
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"ERSUN YANAL'I BAŞKAN İSTEMİYOR"
Comolli'nin etkisinin azaltıldığını düşünüyorum. Soldado'nun sözleşmesi otomatik uzamasın diye Cocu'ya onu kullandırmadılar. Yönetim kurulunda Ersun Yanal isteği var ama başkan istemiyor.
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Bir kere Ndiaye, 5 minimum 10 maç maksimum deniyor. 5 maç normal. Jailson'a 9 maç veririm. Hasan Şaş'a 10 maç verirdim. Donk ile Rodrigues'i ben görmedim ama görmediğim noktada bir şey var ki 6 maç vermişler. Rodrigues'in birini kovaladığını gördüm ama vurdu mu bilmiyorum.
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Soldado'yu 6 maç olarak anlamadım. Kimseye saldırmadı, neden 6 maç aldı onu bilmiyorum. Burada asıl itiraz ettiğim nokta Fatih Term'e 7 maç. Fatih Terim'in küfrettiğini biz gördük mü? geçen sene Şenol güneş'in Ali Palabıyık'a bayağı bir salladığını gördük ama. O kadar ağır küfürler edildi ki Palabıyık onu tribüne gönderdi. Nedense rapora yumoş dökülüyor, vernelleriyor ve ceza 1 maça iniyor.
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Galatasaray'a sıfır ceza verildi. Mustafa Cengiz'e ve Albayrak'a verilmedi.. Bence biraz Fatih hocaya geçmişten gelen bir ceza olarak görüyorum. Bence sen de artık yettin cezası bu.
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Eşitler içinde daha eşit bir şey Türk futbolunda var mı var? Ulusoy döneminde vardı, Mehmet Ali Aydınlar döneminde vardı. Bu dönemde de var. Küfür ettiyse ceza verilecek. Hoca etmedim diyor. Niye biz Fırat'a inanıyoruz. Küfür ettiyse ceza verilecek. Hoca etmedim diyor. Niye biz Fırat'a inanıyoruz. Fatih Terim küfretmedim diyor. Küfrettiyse verin; ama başka küfredenlere de verin. Benim dediğim bu.