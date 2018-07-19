Şenol Güneş'ten önemli açıklama: O giderse...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Reading maçında yediğimiz gol derslikti. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Skor dışında bir kaybımız olmadı. Hücumda sayısal fazlalığımız, defansta sayısal azlığımız var. Onun dışında bir sorunumuz yok. Geçen sene mevcut kadro üzerine aldıklarımız ki bize göre pahalı oyunculardı onlar. Negredo, Lens, Vagner... Kötü oyuncular değil ama katkı itibari ile bekleneni veremediği zaman zarar veriyor. Her hoca transferler zamanında olsun ister ama kulübün ekonomik durumu da önemli. Vida'nın transfer durumu var. Eğer giderse, çıkacağımız ilk Avrupa Ligi maçına o mevkinin (stoper) elemanıyla çıkamıyoruz. Gökhan, Caner, Adriano iki beki kapatır diye düşünüyoruz ama bir tane daha gerekebilir. Ortada Oğuzhan, Tolgay var. İleride fazlalık var. Onların durumlarına göre bakacağız.
Foto: AJANSLAR
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Savunmada eksik var. Avrupa Ligi eleme maçına belki Necip - Fatih ikilisiyle çıkacağız ama daha sonra transfer gelecektir. Tosic'in gitmesini istemedim. Başkana da söyledim. Ama böyle bir talep var. Oyuncu da istedi. Vida gidecekse, Tosic gitmeseydi. Ama bazen böyle olabiliyor transferde... Vida gelirse sorun yok ama gelmezse iki tane stoper alacağız.Tosic de gitmek istiyordu. Şimdi sadece Pepe kaldı, tek. Tosic gitti, Mitrovic gitti. Vida giderse iki tane stoper almamız gerekecek. Bekleyeceğiz. Santrforda 4 oyuncu var. Açıklara baktığımız zaman, Gökhan, Ricardo, Lens, Babel, Orkan... Ama geride yok. Negredo oynamayıp en yüksek parayı alıyorsa, hem oyuncu hem kulüp hem tüm oyuncular rahatsız olur. Ben bir santrfor alacaksam ve Negredo, Vagner ve Mustafa'yı takımda tutacaksam, iki tanesi kadroya giremeyecek. O zaman bu çocuklara haksızlık olur.
Foto: AJANSLAR
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Vagner'in her tarafı futbolcu. İki ayağını, aklını kullanıyor. Ama netice alamadığında daha zoru deniyor, bu sefer olmayınca güveni azalıyor. Cenk de Tosic de ekonomi nedeniyle gitti. Giden oyuncuların gitmesini ben de istemezdim, başkan da istemezdi. Fabri, Adriano, Babel... Bu oyuncuların mukavelesi seneye bitiyor. Ya sözleşme yenileyeceksin, ya göndereceksin. Bizim geçen sene transfere bağlı sıkıntılarımız vardı. Şampiyonlar Ligi'ni ön plana aldık, o dönem lig maçlarımız da vardı. Buna bağlı değişikliklerimiz oldu ve ligde bekleneni veremedik. 21 puan kaybettik ama Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktık. Bir bedel ödedik orada.
Foto: AJANSLAR
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Geçen sene diğer takımlardan kötü oynamadık. En fazla pozisyona giren takımız ama gol atamadık. Babel ve Talisca bizim en golcülerimizdi. Bunu kötülemek için söylemiyorum, forvetteki arkadaşlarımızın katkısı az olduğu için tartışıldılar zaten. Nasip değilmiş, öyle bakmak lazım. Şampiyon olsak hak ettik diyebilir miydik? Diyebilirdik. O yüzden vicdanımız rahat. Büyük bir camiadayız, bu camia futbolu biliyor ama önce insanlığı biliyor. Futbolun güzel, dürüst oynanması gerektiğini biliyor. Hem iyi oynayıp hem de sonuç alarak şampiyon olmak istiyoruz. Sağlığım yerinde, zaman zaman dalgalanmalar oluyor ama normal
Foto: AJANSLAR
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Beşiktaş, son olarak Reading ile oynadığı hazırlık maçında, 2-0'lık üstünlüğünü koruyamamış ve 90. dakikada yenilen golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...