Şenol Güneş'ten 113 milyon Euro

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şenol Güneş, son 10 yılda görev aldığı Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’a toplamda 113 milyon Euro’luk transfer geliri sağladı. Tecrübeli teknik adam, özellikle kariyeri aşağı doğru giden futbolcuları yeniden parlatıp iyi paralara satılmasında büyük pay sahibi olarak öne çıktı.
Foto: Hürriyet Arşiv , Emre OKTAY
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Foto: Hürriyet Arşiv , Emre OKTAY
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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, son 10 sezonda görev yaptığı üç takıma bir servet kazandırdı! Tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı dönemde Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş, satılan veya kiraya verilen 25 oyuncudan 112 milyon 915 bin Euro (646 milyon TL) kazandı.
Foto: Hürriyet Arşiv , Emre OKTAY
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Listede Güneş’in pek şans vermediği Boyko, Milosevic ve Mitrovic gibi isimler de var ancak genel olarak tecrübeli hocanın kariyerini geliştirdiği oyuncular bulunuyor. Güneş, Trabzonspor’a 22 milyon 225 bin Euro, Bursaspor’a 22 ve Beşiktaş’a da 68 milyon 660 bin Euro’luk transfer gelirinin sağlanmasında büyük rol oynadı.
Foto: Hürriyet Arşiv , Emre OKTAY
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Kuşkusuz, Güneş en büyük etkiyi 2 yıl şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş’ta yarattı. Özellikle kariyeri düşüşte olan oyuncuların performansını yeniden yükselten Güneş, bu isimlerin satışında kulübe büyük gelir sağladı. En çarpıcı örnek Cenk Tosun, oldu. Güneş ile birlikte yıldızı daha çok parlayan Tosun’un Everton’a satışından siyah beyazlılar 22 milyon 500 bin Euro kazandı.
Foto: Hürriyet Arşiv , Emre OKTAY
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Güneş’in Trabzon’a en çok para kazandıran transferi 5 milyon Euro ile Burak Yılmaz olurken, Bursaspor’daki en büyük kazancı sağlayan isim 7 milyon 500 bin Euro ile Bakambu oldu.