Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şenol Güneş'e olay sözler... 'O gol olmadı hocam!'
Gazetemiz yazarlarından Kenan Başaran, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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İşte o değerlendirmeler :
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Bana Rıza Çalımbay’ı özetleyen bir cümle kur derseniz şu olur: “Basit goller yedik...” Çalışkanlığıyla futbolculuğunda ‘Atom Karınca’ lakabını alan Rıza hoca, teknik direktörlüğünde de çok çalışmasına rağmen ‘basit goller’e bir türlü mani olamadı.
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Son zamanlarda Şenol Güneş de kaybedilen puanları açıklarken, Çalımbay gibi bir ezber oluşturmaya başladı: “O golü atsaydık, eleştirmeyecektiniz...” Sivas yenilgisi sonrası “Radikal bir değişim yapacak mısınız” diye sorduğum soruya çok uzun bir cevap verse de aslında cevap vermedi. Verdiği cevap, kabaca kaybettikleri maçları aslında kazanabilecekleri maçlar olduğuydu...
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Benim için Güneş’e dair bu sezon oluşan en büyük kuşku işte bu kaybedilen maçları açıklama biçimi. “O gol olsaydı...” Buna karşın verilecek cevap da; “Ama olmadı.” Güneş, geçen sezondan beri birikerek oluşan sorunları da görmezden gelerek, “Şimdi kalkıp ‘Negredo niye gitti’yi mi konuşacağız” diyor. Elbette... Negredo mevzusu bu sezonun özetidir.
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Çünkü bu takımın bugün en büyük sorunu gol. Ve ‘vurduğu gol olan’ bir golcünün alınamaması Negredo satışının doğru zamanda yapılamamasından kaynaklandı. Diğer yandan Güneş’e kulak verip bugün sahada olan takıma bakalım.