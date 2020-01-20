Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladılar!

Süper Lig'de 18. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Sivasspor haftayı 40 puanla liderlik koltuğunda tamamladı. Şampiyonluk oranlarına baktığımızda ise iddaa'nın favorisi başka bir takım oldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Sivasspor'un 18. haftayı lider tamamlamasına karşın şampiyonluk oranlarına baktığımızda ise iddaa'nın favorisi farklı bir kulüp oldu.
2
Süper Lig'de 15, 16, 17 ve 18. en yüksek oranlar sırasıyla 3000.00 oranlarıyla Kasımpaşa, Kayserispor, Ankaragücü ve Antalyaspor'a verildi.
3
Sivasspor'un 10 puan gerisinde olan Galatasaray'ın oranı ise 7.50'den 8.00'e yükseldi.
4
Trabzonspor ve Başakşehir'in 7.50 olan oranları, 5.50'ye.
5
En yakın rakibi Başakşehir'in 4 puan önünde lider olan Sivasspor ise 4.50'den 3.75'e düşen oranıyla ikinci favori durumuna geldi.
6
Süper Lig'de puan durumunun 4. sırasında ve lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, 2.90'lık oranıyla favori durumunda.