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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14 Şubat 2019 - 01:19,

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Bir ilk yaşandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, iki karşılaşmanın oynandığı gecede, Ajax ile Real Madrid takımları arasında oynanan müsabaka tarihe geçti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid, deplasmanda Ajax'ı, Tottenham da sahasında Borussia Dortmund'u yendi. 

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, 2 karşılaşmayla devam edildi. 

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İngiltere'nin Tottenham takımı, Wembley Stadı'nda ağırladığı Almanya ekibi Borussia Dortmund'u 3-0 mağlup etti.

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İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Son Heung-Min, 83. dakikada Jan Vertonghen ve 86. dakikada Fernando Llorente kaydetti.

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Borussia Dortmund'da milli futbolcu Ömer Toprak, mücadelede 90 dakika forma giydi. 

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Bu maçın rövanşı 5 Mart'ta Almanya'da oynanacak. 

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Gecenin diğer maçında İspanyol devi Real Madrid, Johan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax'a konuk olurken, rakibini mağlup etmeyi başardı.

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Real Madrid, 60. dakikada Karim Benzema ve 87. dakikada Marco Asensio'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.

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Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.

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Öte yandan Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, takımının formasıyla 600. maçına çıktı. Benzema ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 60. golünü attı. 

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Bu arada karşılaşmanın 37. dakikasında Ajax'ta Nicolas Tagliafico'nun attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden faydalanılarak iptal edildi.

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Pozisyonun tekrarını izleyen hakem Damir Skomina, Tadic'in ofsaytta olduğunu belirleyerek golün iptaline karar verdi.

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Böylece organizasyonda son 16 turundan itibaren kullanılmaya başlanan VAR sisteminin yardımıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir gol iptal edilmiş oldu.

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