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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
21 Mayıs 2019 - 17:01,

Şampiyon Galatasaray'dan bir transfer daha! Babel'in ardından...

Şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vermeden başladı.

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Fatih Terim'den yeni sezon öncesi flaş transfer hamlesi...

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22. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da önümüzdeki yılın çalışmaları erken başladı.

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Sarı kırmzılılar, ilk olarak sezon ortasında anlaşma sağladığı Ryan Babel'e imzayı attırdı.

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Fulham ile sözleşmesi sona eren Hollandalı yıldız, 2 Mart’ta Hürriyet’in duyurduğu gibi önümüzdeki yıl Galatasaray forması giyecek.

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Menajeriyle beraber dün İstanbul’a gelen Babel sağlık kontrolünden geçti. Ardından Galatasaray yöneticileri ile bir araya gelen Hollandalı yıldız imzayı attıktan sonra tatile çıktı.

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Resmi duyurunun sarı kırmızılıların ligin son haftasında oynayacağı Sivasspor maçı sonrası yapılması bekleniyor.

7/13

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda arayışlarına hız veren Galatasaray, şimdi de Süper Lig'den bir ismi bitiriyor.

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Galatasaray, Sivasspor'un başarılı sağ beki Douglas'u radarına aldı.

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Babel'i bedelsiz şekilde kadrosuna katan sarı kırmızılılar, anlaşma sağlanması durumunda Douglas için de bonservis bedeli ödemeyecek.

10/13

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın önümüzdeki günlerde bu transfer için de mesai harcaması bekleniyor.

11/13

Bonservisi Barcelona’da olan ve sözleşmesi bu yaz bitecek olan Douglas Dos Santos’a Galatasaray'ın dışında Beşiktaş’ın da teklifte bulunduğu iddia ediliyor.

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Douglas, sezon başı Sivasspor için sağlık kontrolünden geçmişti...

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