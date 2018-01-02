RVP için olay iddia... Taraftarı çıldırtacak!

Fenerbahçe'de kriz haline gelen Hollandalı yıldız için müthiş bir iddia ortaya atıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve en büyük hayal kırıklığı olarak taraftara da saç baş yoldurtan Robin van Persie, gününü gün ediyor... İstanbul'da keyif süren Hollandalı için ise ülkesinden flaş bir iddia geldi... İşte o detay...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu sezon sadece 4 resmi maçta oynayıp hiç golü olmayan ve adı Uçan Hollandalı'dan Yatan Hollandalı'ya evrilen 34 yaşındaki futbolcunun bedelsiz kovulmak için kurnazca bir planı devreye soktuğu ileri sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İddia, Hollanda'da yayın yapan Fox Sports'taki 'Kees'in Masası' isimli programda ortayla atıldı. Programın yapımcısı Kees Jansma, Van Persie'nin sosyal medya aracılığı ile kendisini "nefret edilen adam" konumuna getirip, bedelsiz şekilde serbest kalmayı planladığını ileri sürdü. İşte Jansma'nın çok ses getirecek o açıklamaları:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Robin sezon başında dönecekti (Feyenoord'a). Anlaşmalar ise tamamdı. Takımı bir anda 4.5 milyon euro isteyince her şey değişti. İstanbul'da kalmak zorunda bırakıldı. Bir süredir sakat değil ama oynatılmıyor. Bir nevi cezalandırılıyor. Robin de buna karşı sosyal medyada taraftarları çıldırtacak paylaşımlar yaparak yönetimden intikam alıyor. Amacı, ocak ayında serbest bırakılmayı sağlamak." Bu sezon hiç golü olmayan Van Persie, eğer kendini kovdurtma amacına ulaşırsa, hiç gol atmadan parsayı vurup gidecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Van Persie Beşiktaş 'a giderken, devreye Fenerbahçe girdi, daha çok para verdi ve renklerine kattı. Yani adam zorla gelmedi. Manchester United ile 7 milyon euro'luk bir yıllık daha sözleşmesi vardı. Tıkır tıkır da alırdı parasını... Advocaat onu önemli maçlarda oynattı ve yararlandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ama sezon başında Aziz Yıldırım çıkıp dedi ki; "Terrenao bizi kandırdı. Van Persie'yi sakat aldık" Para için gelmiş oyuncu hedef yapıldı. Ortada bir sözleşme var, adam da hakkını istiyor. Aynı durum Barcelona'dan yıllık 7 milyon euro kazanan Arda Turan için de geçerli. Hangimiz "Arda parasını almasın. Daha aza gitsin, başka takımda oynasın" diyoruz. (Fotomaç)