Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Ronaldo'nun Türkiye planı ortaya çıktı. İŞte çılgın proje...
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Ronaldo'nun Türkiye planı ortaya çıktı. İŞte çılgın proje...
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Cristiano Ronaldo’nun ortağı olduğu Portekizli oteller zinciri, 3 ülkede yeni oteller açmak için harekete geçti. Bu ülkeler arasında Türkiye de var...
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Futbolculuğunun yanı sıra 'CR7' markasıyla tekstil ve aksesuvar sektörlerinden de milyonlarca euro kazanan Real Madridli Cristiano Ronaldo, 2015 yılında da bir Portekiz oteller zincirinin ortağı olmuştu.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Bunun için 70 milyon Euro ödeyen Ronaldo, gözünü Türkiye'ye dikti. Portekiz'in yanı sıra Arjantin, Küba, Hollanda, ABD ve Almanya'da otelleri olan 'Pestana Grup', yeni otelleri için 3 ülke seçti.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Cristiano Ronaldo'nun ortağı olduğu şirket, bu yıl içerisinde Türkiye, İtalya ve Yunanistan'da yeni oteller açmak için harekete geçecek.