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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
05 Ağustos 2019 - 08:06,

Ronaldo'dan iyi olacaktı, uyuşturucu satıcısı oldu

Dünya futboluna önemli değerler kazandıran Portekiz'in köklü kulübü Sporting Lizbon, Cristiano Ronaldo'nun ardından daha büyük bir yıldızı altyapısında yetiştirdiğine inanıyordu.

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Ronaldo'nun yanı sıra bizim yakından tanıdığımız Ricardo Quaresma, Luis Nani ve Bruma gibi sayısız yeteneği piyasaya süren Lizbon kulübü, Fabio Paim'den çok şey bekliyordu.

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Bir dönem İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Fabio Paim, uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı.

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Portekiz'de yayın yapan Correio da Manha isimli gazetede yer alan habere göre oyuncunun evinde 12 gram kokain ve 900 Euro nakit para bulundu.

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Cristiano Ronaldo, Manchester United'da oynarken Paim'in kendisinden daha iyi bir futbolcu olduğunu iddia etmişti.

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Ronaldo Sporting Lizbon'da iken jenerasyonu içinde en parlak futbolcunun Paim olduğunu belirterek, "İyi olduğumu düşünüyorsanız önce Fabio Paim'i izlemeyi bekleyin" açıklamasını yapmıştı.

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Yıldızı parlayamadan sönen yetenekli futbolcunun yanı sıra, operasyon esnasında 43 yaşındaki bir kadının da gözaltına alındığı bildirildi.

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Genç takım seviyesinde 43 kez milli formayı giyen Paim, hiç A milli olamadı.

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2008'de Sporting'den Chelsea'ye kiralanan futbolcu, buraya adapte olamadı ve ülkesine geri döndü.

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Paim futbol yaşamına São Pedro Cova kulübünde devam ediyordu.

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