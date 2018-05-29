Ronaldo depremi! Rest çekti...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İspanya devi Real Madrid’in yeni forma tanıtımında Cristiano Ronaldo’nun yer almaması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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İspanya devi Real Madrid’in yeni forma tanıtımında Cristiano Ronaldo’nun yer almaması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’u 3-1 yenerek kupayı aldıkları maçın ardından açıklama yapan Portekizli futbolcu, “Dünya Kupası’ndan sonra geleceğimle alakalı değerlendirmeler yapacağız. Şu anda geleceğim önemli değil, yazdığımız tarih önemli. Real Madrid’de oynamak gerçekten harika bir duyguydu” ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Real Madrid Başkanı Florentino Perez bunu üzerine, “Cristiano’ya, takımın tüm oyunculardan daha üstün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kişisel konulara girip ilgiyi başka yere çekmeyeceğim. Şimdi kutlama zamanı.” diyerek dedikoduların önünü kesmek istemişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Portekizli yıldız ise ertesi sabah yaptığı açıklamada, “Söylediklerimin zamanı doğru değildi ama dürüst olmalıydım. Çok fazla konuşmam ama konuştuğumda tam konuşurum. Uzun süredir olan problemler var ama bu para meselesi değil. 1 hafta içinde bir şeyler söyleyeceğim.” şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Tüm bu yaşananların ardından Real Madrid kulübünün yeni forma tanıtım videosunda ve fotoğraflarında 33 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun yer almaması ayrılık söylentilerine neden oldu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Öte yandan forma satışının yapıldığı Store mağazasında bütün futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı görselde Cristiano Ronaldo’nun olmaması da dikkatlerden kaçmadı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Tecrübeli futbolcu 2009 yılında Manchester United’dan Real Madrid’e 94 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Başarılı futbolcunun yeniden eski kulübüne dönebileceği iddia ediliyor.