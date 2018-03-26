Ronaldo beni evine çağırdı demişti! Gerçek...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sosyal medyada bazı kullanıcılar ve ünlü isimler, bir sahtecilik uygulaması kullanarak, dünyaca ünlü isimlerin kendilerine Instagram'da direkt mesaj attığını ileri sürüyor. Bu paylaşımların nasıl kurgulanıp uygulandığı ortaya çıktı.
Sözcü
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Sözcü
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Günümüzde sosyal medya fenomeni olarak tanınan bazı kişiler ve birçok ünlü isim, dünyaca tanınmış starlardan kendilerine gelen mesajları sosyal medya hesaplarında paylaşarak takipçi sayısını artırmayı amaçlıyor.
Sözcü
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Özellikle Cansu Taşkın adlı model sık sık Cristiano Ronaldo’nun kendisiyle iletişim kurduğunu iddia ederek gündeme gelmeyi başarıyor. Ancak bu durum sanıldığı gibi değil. Popüler figürlerle iletişim halinde olduğunu söyleyen bu hesap sahiplerinin Google Play Store ve App Store üzerinden indirilen bir program sayesinde kendilerine, dünyaca ünlü isimlerin adını kullanarak mesaj yazdıkları ve bunu bazı programlar sayesinde gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
Sözcü
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Peki bu nasıl gerçekleşiyor?
Akıllı telefonlar için oluşturulan bir program ile Instagram’dan sahte DM konuşması yapmak mümkün. Telefonuna yüklenen uygulama açılınca, menüden en alttaki Yeni Mesaj butonuna basılıyor. Daha sonra sahte DM oluşturulacak kişinin profil bilgilerini (kullanıcı adı, profil resmi) ayarlayarak kaydet seçeneği tuşlanıyor. Ardından konuşma ekranına giriliyor ve direkt mesaj yazma kutusundan mesaj yazılıyor. Mesaj gönderen taraf olmak isteyenler, gönder butonunun yanında bulunan okun yeşil olmasına dikkat ediyor.
Sözcü
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SAHTECİLİK PROGRAMININ DİĞER ÖZELLİKLERİ
Sahte DM sohbet diyaloğu düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz mesajı kısıtlama olmadan yazabilirsiniz ve fotoğraflı mesaj da gönderebilirsiniz. Mesaj almak istediğiniz kişinin profil resmini belirleyebilirsiniz. Gönderilen mesajı Görüldü/Görülmedi olarak işaretleyebilirsiniz. Mesajın gönderildiği tarihi ve saati dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz sahte mesajları daha sonra değiştirebilirsiniz.
Sözcü
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Cansu Taşkın, Real Madrid’in yıldız ismi Cristiano Ronaldo’nun kendisine mesaj attığını ve görüşme talep ettiğini öne sürmüştü. Cansu Taşkın’ın bu paylaşımı akıllara Cansu Taşkın da mı bu programı kullanıyor sorusunu getirdi. Bunun yanı sıra Cristiano Ronaldo’nun Taşkın’ı Instagram hesabından takip etmediği de biliniyor.
Sözcü
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‘İşte Benim Stilim’ isimli yarışmayla ünlenen Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler geçtiğimiz sene Eser Yenenler ve Murat Boz ile Yenenler’in evine girerken görüntülenmişti. Bu olay sonrası magazin basınında kendisine yer bulabilen Bahar Candan’ın da sahte mesajlaşma uygulamasını kullandığı ortaya çıktı. Bir süre önce şarkıcı Buray’ın bazı Instagram kullanıcılarına mesaj attığı ileri sürülmüş ancak genç şarkıcı bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu. (Sözcü)